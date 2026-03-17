Quadrilhão esquenta o Centro do Recife para o ciclo junino

Na quinta-feira (19), o Quadrilhão reúne 16 quadrilhas juninas do Recife, que desfilam em um cortejo com saída no Pátio de São Pedro

O Quadrilhão celebra o Dia de São José, que é comemorado no dia 19 de março. (Divulgação)

Os pernambucanos ansiosos pelo São João contarão com mais um aquecimento para a festa nesta semana. Na quinta-feira (19), o Quadrilhão reúne 16 quadrilhas juninas do Recife com concentração no Pátio de São Pedro, a partir das 18h, para um cortejo até o Marco Zero. O evento celebra o dia de São José, que tradicionalmente marca o início do ciclo junino em Pernambuco, com o início do plantio do milho e da espera da chuva para a colheita no São João.



O Quadrilhão surgiu na década de 1980, retomou com força no início dos anos 2000 e foi resgatado desde o ano passado pela Liga de Quadrilhas Juninas do Recife. Desde então, a proposta é uma oportunidade de reunir as quadrilhas do Recife para celebrar uma prévia da mais nordestina das festas populares em um só arrasta-pé.



Na edição de 2026 terão 9 quadrilhas adultas e 7 quadrilhas infanto-juvenis afiliadas da Liquajur, a Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Recife. Além disso, 3 quadrilhas serão convidadas: a Mirim Couro Quente de Recife, a Mirim Tradição Nordestina de Recife e Junina Sanfonar de Afogados da Ingazeira. Os quadrilheiros caminham e fazem evoluções durante a caminhada pelas ruas do Recife, sob o comando dos marcadores.



Para Roberto Carlos, presidente da Liquajur, o evento demonstra a importância da festa junina no Recife. “Esse ano resgatamos a tradição da abertura do ciclo junino no dia de São José, quando os sertanejos esperavam a chuva, faziam a oração e plantavam o milho para comer no São João. Então, vamos receber o ciclo junino com um cortejo e uma grande festa para abrir as portas do São João e pedir uma festa de sucesso, paz e manutenção da tradição”, disse.



O evento é uma ação da Liquajur, com recursos do Governo Federal / Edital Cultura Viva - PNAB 2024 por meio da Política Nacional de Cultura Viva, Prefeitura do Recife, Secretaria de Cultura do Recife e Fundação de Cultura Cidade do Recife.



SERVIÇO:

Quadrilhão da Liga de Quadrilhas Juninas do Recife

Quando: Quinta-feira (19), a partir das 18h.

Onde: Concentração no Pátio de São Pedro

Gratuito

