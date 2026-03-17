Tânia Maria é a primeira atração confirmada do Festival RioMar de Literatura, que acontece em abril

O Festival RioMar de Literatura acontece no dia 23 de abril, no Teatro RioMar Recife, quando contará com bate-papo com a atriz Tânia Maria

Tânia Maria foi um dos destaques do filme "O Agente Secreto", em que viveu a Dona Sebastiana. (Divulgação)

A atriz Tânia Maria é a primeira atração confirmada no Festival RioMar de Literatura, que acontece no dia 23 de abril, no Teatro RioMar Recife. O evento chega à sua 12ª edição neste ano com o tema "O Humor na Literatura e no Cinema" e, com toda sua irreverência, Tânia Maria vai participar de um bate-papo para falar sobre sua carreira como artista. A programação completa será divulgada em breve e os ingressos serão vendidos no App do RioMar Recife.



Tânia Maria ganhou projeção nacional e internacional a partir de sua atuação no filme “O Agente Secreto”, do pernambucano Kleber Mendonça Filho, que concorreu em quatro categorias na premiação do Oscar, realizada neste domingo em Los Angeles, nos Estados Unidos.



A atriz começou sua carreira artística em 2019, quando ela tinha 72 anos e atuou como figurante no filme “Bacurau”, também de Kleber Mendonça Filho. Em “O Agente Secreto”, de 2025, ela ganhou papel de destaque como Sebastiana, gerente do edifício Ofir que ajuda o personagem principal a se refugiar enquanto estava sendo perseguido. Antes de ganhar notoriedade nas telonas, Tânia Maria, nascida no Rio Grande do Norte, trabalhava como costureira e artesã.

