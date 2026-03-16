Oscar: Kleber Mendonça Filho agradece ao Brasil e diz estar "pronto para o próximo"

Através de uma publicação na rede social X, Kleber fez referência ao futuro como cineasta

O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho e a produtora francesa Emilie Lesclaux comparecem à 98ª edição do Oscar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 15 de março de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP) ( AFP)

Kleber Mendonça Filho, pernambucano diretor do filme ‘O Agente Secreto’, que representou o Brasil na edição deste ano do Oscar, fez uma declaração após o fim da cerimônia que aconteceu neste domingo (15) em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Através de uma publicação na rede social X, Kleber agradeceu ao público brasileiro pela torcida e apoio ao longa e fez referência ao futuro. “Obrigado Brasil. Pronto para o próximo”, escreveu.

‘O Agente Secreto’ foi indicado a quatro categorias na premiação e perdeu todas elas, incluindo a de Melhor Ator, na qual concorria Wagner Moura, primeiro brasileiro indicado ao prêmio.