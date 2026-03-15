Michael B. Jordan ganha disputa com Wagner Moura por Oscar de Melhor Ator
Michael B. Jordan leva Oscar de Melhor Ator por interpretação de irmãos gêmeos em "Pecadores" e supera concorrentes de peso, incluindo o brasileiro Wagner Moura
Publicado: 15/03/2026 às 23:30
O Oscar de Melhor Ator ficou com Michael B. Jordan. O americano superou o brasileiro Wagner Moura, protagonista de "O Agente Secreto", com sua atuação dupla no terror vampiresco "Pecadores", de Ryan Coogler, em uma das categorias mais disputadas da noite.
Jordan, que interpretou irmãos gêmeos lutando contra vampiros no sul dos Estados Unidos, venceu Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("Uma Batalha Após a Outra"), Ethan Hawke ("Blue Moon") e o brasileiro Wagner Moura ("O Agente Secreto").