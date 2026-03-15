Oscar 2026: 'O Agente Secreto' perde Melhor Filme para 'Uma Batalha Após a Outra'
Publicado: 15/03/2026 às 23:52
Equipe de 'Uma Batalha Após a Outra' recebe Oscar 2026 de Melhor Filme (KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)
'Uma Batalha Após a Outra', de Paul Thomas Anderson, superou 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, e ganhou o Oscar 2026 de Melhor Filme neste domingo (15).
Também competiam 'Bugonia', 'F1', 'Frankenstein', 'Hamnet', 'Marty Supreme', 'Valor Sentimental', 'Pecadores' e 'Sonhos de Trem'.
'Uma Batalha Após a Outra' acompanha o desespero de um ex-guerrilheiro quando o passado volta para acertar as contas em um contexto marcado por tensões entre supremacistas brancos, ativistas e imigrantes.