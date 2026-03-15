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Oscar 2026: 'Uma Batalha Após a Outra' supera 'O Agente Secreto' e fatura Melhor Direção de Elenco

Diario de Pernambuco

Publicado: 15/03/2026 às 21:09

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'Uma Batalha Após a Outra'/Warner/Divulgação

'Uma Batalha Após a Outra' (Warner/Divulgação)

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, viu o prêmio da categoria Melhor Direção de Elenco ficar com "Uma Batalha Após a Outra", em um anúncio que deixou os representantes do cinema brasileiro em clima de expectativa para as demais categorias.

A categoria, inaugurada neste ano no Oscar, reconhece a precisão da escolha do elenco de uma obra e o desempenho coletivo do grupo como fator de expressão de outras qualidades do filme. “O Agente Secreto” competia na categoria ao lado de “Pecadores”, “Hamnet”, “Marty Supreme” e o próprio “Uma Batalha Após a Outra”.

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