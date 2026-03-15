"Missão cumprida": Kleber Mendonça Filho celebra campanha de 'O Agente Secreto' no Oscar

Durante entrevista no tapete vermelho do Oscar 2026, Kleber Mendonça Filho destaca impacto do lançamento nacional na campanha internacional do filme

Kleber Mendonca Filho e a produtora Emilie Lesclaux no tapete vermelho do Oscar (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Em uma noite de gala e celebração, o diretor Kleber Mendonça Filho marcou presença no tapete vermelho do Oscar trazendo na bagagem não apenas a expectativa pela cerimônia, mas uma trajetória de quase 300 dias de campanha internacional. Em entrevista à GloboNews, o cineasta pernambucano falou sobre o momento especial que vive com "O Agente Secreto".

"É uma sensação de dever cumprido", disse Kleber. Mesmo distante geograficamente, o diretor fez questão de destacar o Cinema São Luiz, um dos maiores símbolos do longa, que está transmitindo a cerimônia do Oscar com tapete vermelho próprio. "Está tudo lindo lá", declarou.

Quando questionado sobre a sensação de encerrar um ciclo de campanha tão extenso, o diretor foi categórico: "A gente deu tudo o que tinha. O Agente Wagner foi incrível. A Neon fez um trabalho maravilhoso. Foi um período intenso, mas de muita aprendizagem, muitas emoções. A gente está muito feliz".

Kleber também elogiou o trabalho da distribuidora nacional Vitrine Filmes e a energia vinda do público nacional como combustível para a campanha em solo americano. "A força do Brasil permanece muito grande".