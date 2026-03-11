Oscar 2026: Indicado a Melhor Ator, Wagner Moura será um dos apresentadores na cerimônia

A 98ª edição da cerimônia do Oscar acontecerá no próximo domingo (15), a partir das 21h

Além de concorrer à estatueta de Melhor Ator por 'O Agente Secreto', o ator brasileiro Wagner Moura também será um dos apresentadores da cerimônia do Oscar 2026. O anúncio foi feito pela Academia nesta quarta-feira (11).

A 98ª edição da cerimônia do Oscar acontecerá no próximo domingo (15), a partir das 21h.

Ainda não foi divulgado qual categoria Wagner irá anunciar. Também foram confirmados como apresentadores nomes como Nicole Kidman, Rose Byrne, Jimmy Kimmel, Ewan McGregor, Channing Tatum e Sigourney Weaver.

Seguindo a tradição da premiação, os vencedores das principais categorias de atuação da edição anterior também participarão da apresentação. Entre eles estão Mikey Madison, vencedora de Melhor Atriz por 'Anora'; Adrien Brody, premiado como Melhor Ator por 'O Brutalista'; Zoë Saldaña, vencedora de Melhor Atriz Coadjuvante por 'Emilia Pérez'; e Kieran Culkin, que levou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por 'A Verdadeira Dor'.

'O Agente Secreto' foi indicado em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, para Wagner Moura, e Melhor Elenco.