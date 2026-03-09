Oscar 2026: onde assistir à cerimônia no Recife e em Olinda

O público deve se unir para torcer junto e celebrar essa conquista do cinema brasileiro e, acima de tudo, pernambucano; veja locais para festejar

(Foto: Victor Juca)

À medida que a maior premiação do cinema se aproxima, o clima de torcida no Grande Recife aumenta. Afinal, além de ser a segunda vez que o Brasil aparece com destaque no Oscar 2026, é a primeira vez que Pernambuco marcará presença tão forte e especial na premiação, marcada para o próximo domingo (15), a partir das 20h, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Com a cidade do Recife como protagonista do longa 'O Agente Secreto', indicado a quatro categorias do Oscar 2026, o momento é de orgulho e festa na cidade e em todo o estado. O público deve se unir para torcer junto e celebrar essa conquista do cinema brasileiro e, acima de tudo, pernambucano.

O filme de Kleber Mendonça Filho compete nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, pela performance de Wagner Moura. Com uma indicação a mais que 'Ainda Estou Aqui', no ano passado, acredita-se que as chances do longa no Oscar são boas. Mas, além disso, o que importa é que a torcida e a festa já estão garantidas.

Por isso, o Diario separou oportunidades para o público festejar e torcer junto de outros fãs do filme no Recife e em Olinda.

Onde assistir à premiação

Parque de Apipucos – Recife

Para criar uma experiência acompanhada da leveza do ar livre, o parque vai preparar uma estrutura adequada para receber o público interessado em assistir à cerimônia de um jeito diferente. Horários e mais detalhes sobre a programação do local no próximo domingo ainda serão divulgados. É possível acompanhar as novidades do parque através do Instagram @parqueapipucosoficial.

Cinema São Luiz – Recife

Endereço: Rua da Aurora, 175, Boa Vista

Cenário marcante das gravações de O Agente Secreto, o cinema também transmitirá a premiação no dia 13. Atualizações sobre o evento podem ser conferidas no Instagram @cinemasaoluizpe.

Sede da Pitombeira – Olinda

Endereço: Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo

Horário: A partir das 19h

A troça carnavalesca que turbinou a venda das famosas camisetas amarelas graças ao figurino de Wagner Moura também vai prestigiar o filme indicado. Além da exibição, o local contará com as atrações musicais Samba da Pitomba e Orquestra Paranampuká.

