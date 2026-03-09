Oscar 2026: onde assistir à cerimônia no Recife e em Olinda
O público deve se unir para torcer junto e celebrar essa conquista do cinema brasileiro e, acima de tudo, pernambucano; veja locais para festejar
Publicado: 09/03/2026 às 21:40
(Foto: Victor Juca)
À medida que a maior premiação do cinema se aproxima, o clima de torcida no Grande Recife aumenta. Afinal, além de ser a segunda vez que o Brasil aparece com destaque no Oscar 2026, é a primeira vez que Pernambuco marcará presença tão forte e especial na premiação, marcada para o próximo domingo (15), a partir das 20h, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Com a cidade do Recife como protagonista do longa 'O Agente Secreto', indicado a quatro categorias do Oscar 2026, o momento é de orgulho e festa na cidade e em todo o estado. O público deve se unir para torcer junto e celebrar essa conquista do cinema brasileiro e, acima de tudo, pernambucano.
O filme de Kleber Mendonça Filho compete nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, pela performance de Wagner Moura. Com uma indicação a mais que 'Ainda Estou Aqui', no ano passado, acredita-se que as chances do longa no Oscar são boas. Mas, além disso, o que importa é que a torcida e a festa já estão garantidas.
Por isso, o Diario separou oportunidades para o público festejar e torcer junto de outros fãs do filme no Recife e em Olinda.
Onde assistir à premiação
Parque de Apipucos – Recife
Para criar uma experiência acompanhada da leveza do ar livre, o parque vai preparar uma estrutura adequada para receber o público interessado em assistir à cerimônia de um jeito diferente. Horários e mais detalhes sobre a programação do local no próximo domingo ainda serão divulgados. É possível acompanhar as novidades do parque através do Instagram @parqueapipucosoficial.
Cinema São Luiz – Recife
Endereço: Rua da Aurora, 175, Boa Vista
Cenário marcante das gravações de O Agente Secreto, o cinema também transmitirá a premiação no dia 13. Atualizações sobre o evento podem ser conferidas no Instagram @cinemasaoluizpe.
Sede da Pitombeira – Olinda
Endereço: Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo
Horário: A partir das 19h
A troça carnavalesca que turbinou a venda das famosas camisetas amarelas graças ao figurino de Wagner Moura também vai prestigiar o filme indicado. Além da exibição, o local contará com as atrações musicais Samba da Pitomba e Orquestra Paranampuká.