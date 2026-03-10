'O Agente Secreto' ganha exibição com recursos de acessibilidade no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

Cerca de 900 pessoas puderam acompanhar uma sessão especial, com recursos de acessibilidade, do filme “O Agente Secreto” exibida nesta terça (10), no Cine Teatro do Parque, no Centro do Recife. Com quatro indicações ao Oscar, o trabalho do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho foi todo filmado em cenários da capital pernambucana.

A exibição do longa-metragem contou com audiodescrição, interpretação em Libras e legendas descritivas, contemplando pessoas cegas, surdas, com deficiências intelectuais, pessoas sem deficiência e os idosos. Foi uma oportunidade rara para que essa parcela do pública pudesse assistir ao indicado antes mesmo da premiação.

O filme concorre a quatro categorias principais: Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. Os convidados da sessão foram pessoas que são acompanhadas pelos serviços das secretarias de Direitos Humanos e Juventude, de Assistência Social e Combate à Fome, de Saúde e também da Rede Compaz, todos do Recife.

Uma das expectadoras foi Mayara Esteffani, de 27 anos. Ela tem baixa visão e contou ao Diario por que foi assistir ao filme: “Eu estava muito ansiosa e surgiu essa oportunidade de vir com todo o meu segmento que era a pessoa com deficiência e está sendo maravilhoso. Tendo baixa visão, não consigo enxergar alguns detalhes e a audiodescrição é muito importante porque vai me passar essas informações trazendo mais elementos para eu desenhar na minha mente o que está se passando nas imagens”, comentou.

Mesmo sem ainda ter visto o longa, ela destacou o orgulho do sucesso a obra. “É um orgulho imenso. Acho que era por isso que eu estava ansiosa, porque a gente está sendo retratado ali naquele filme que está concorrendo ao Oscar”, disse ela empolgada. Jà Emílio Fernando, de 63 anos, é cadeirante e não perdeu a oportunidade de ir conferir o fenômeno do cinema brasileiro que tem conquistado o mundo. Ele enfatizou o valor regional da obra, que o fez retornar às salas de cinema.

“Faz muitos anos que eu não vou ao cinema. Estou vindo agora, esse ano é a primeira vez. E esse filme fala muito do Nordeste, aí a gente tem que dar valor. Tudo na casa a gente tem que dar valor”, compartilhou. O prefeito do Recife, João Campos (PSB), esteve no Cine do Teatro do Parque nesta terça (10) e assistiu ao filme. Ele destacou a torcida pela conquista do Oscar como “a maior acessível do mundo”.

“É a maior torcida acessível em linha reta do mundo. Temos aqui pessoas que participam de atividades na cidade, no Compaz, clubes de idosos, com deficiência auditiva, visual participando de uma sessão inclusiva. Temos uma grande produção brasileira, do Recife, que é ‘O Agente Secreto’, que nesse final de semana, com muita fé e esperança, vai ganhar um Oscar para nossa terra. Nada mais justo do que fazer uma sessão com acessibilidade para que as pessoas possam ver o filme antes da premiação”, disse o chefe do executivo municipal.