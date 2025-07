Festival Pernambuco Meu País divulga programação com Alcione, Lenine e Iza

Em sua segunda edição, Festival Pernambuco Meu País movimenta 10 cidades do interior do estado com shows, espetáculos e oficinas

Após estrear em 2024, o Festival Pernambuco Meu País retorna neste ano com uma edição mais ampla e itinerante, levando uma maratona gratuita de cultura, arte e música a 10 cidades do Sertão e do Agreste. A programação do evento, que será realizado entre os dias 25 de julho e 7 de setembro, foi divulgada nesta sexta-feira (11) pelo governo do estado, em cerimônia que contou com a presença da governadora Raquel Lyra, da secretária de Cultura Cacau de Paula, além de prefeitos e fazedores culturais.

Ao longo de mais de 40 dias, o festival vai costurar o mapa do interior, passando por Salgueiro e Triunfo (25 a 27 de julho), Buíque (1º a 3 de agosto), Bezerros, Serra Negra e Taquaritinga do Norte (8 a 10 de agosto), Pesqueira (15 a 17 de agosto), Gravatá (22 a 24 de agosto), Arcoverde e Riacho das Almas (29 a 31 de agosto) e Caruaru (5 a 7 de setembro).

Entre os destaques da programação estão Xande de Pilares, que se apresenta em Salgueiro; Luedji Luna e Silva, em Buíque; Lia de Itamaracá, Ave Sangria, Jota Quest e BaianaSystem, em Bezerros/Serra Negra; Matuê e Zeca Baleiro, em Pesqueira; Alexandre Pires e Lenine, em Gravatá; Nação Zumbi e Seu Jorge, em Arcoverde; além de Alcione, Tiago Iorc, Criolo e Iza, que encerram o circuito em Caruaru.

Durante seu discurso, Raquel Lyra celebrou os frutos culturais e econômicos que o evento colheu já em sua primeira edição. “O sucesso é visível: o público pede cada vez mais a presença do festival em suas cidades. E, com isso, conseguimos garantir que, mesmo nos lugares onde o festival ainda não chega, Pernambuco está presente com sua cultura vibrante e suas tradições”, celebra.

Em sintonia com esse compromisso de valorizar as raízes culturais do estado, a edição deste ano homenageia importantes nomes que representam a diversidade e a riqueza do patrimônio pernambucano: o ceramista caruaruense Mestre Manuel Eudócio (em memória), a mestra do coco de Arcoverde Severina Lopes e o rabequeiro e folclorista da Zona da Mata, Mestre Salustiano (em memória).

O festival já começa a agitar as cidades antes da abertura oficial. Às quintas-feiras, a Trupe Pernambuco Meu País anima o público com brincadeiras e convites para o evento. A partir das quartas, o FormaPE oferece oficinas e workshops nas cidades-sede.

Também acontecem encontros do Rede PE Meu País e os fóruns “Cadeia Produtiva da Cultura, da Criação ao Mercado”. Em algumas localidades, o Pernambuco Meu País Descentralizado leva o festival para além dos centros urbanos. No palco Pernambuco Meu País, a abertura traz o espetáculo teatral inédito dirigido por Maria Paula Costa Rêgo, com trilha de Maciel Salu, e, aos fins de semana, apresentações de artistas da cultura popular.



PROGRAMAÇÃO – PALCO PERNAMBUCO MEU PAÍS

SALGUEIRO

25/07

Espetáculo Pernambuco Meu País

Kelvis Duran

Adilson Ramos

Juarez

Pablo

DJ Pedro Humberto (intervalos)

26/07

Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho

Douglas Leon

Ramon Schnayder

Xande de Pilares

Xanddy Harmonia

Murilo França DJ (intervalos)

27/07

Coral Aboios de Serrita

Joquinha Gonzaga

Anjo Azul

Mastruz com Leite

Limão com Mel

DJ Kaliu (intervalos)

BUÍQUE

01/08

Espetáculo Pernambuco Meu País

Antúlio Madureira

Banda de Pau e Corda

Mano Walter

Roberta Miranda

DJ Anunnak (intervalos)

02/08

Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira de Olinda

Rogéria Dera

Sofia Freire

Silva

Luedji Luna

DJ Spider (intervalos)

03/08

Samba de Coco Raízes de Arcoverde

Barbarize

Jéssica Caitano

Hungria

Xamã

DJ Tiger (intervalos)

BEZERROS (SERRA NEGRA)

08/08

Espetáculo Pernambuco Meu País

Lia de Itamaracá

Banda Ave Sangria

Lobão

Jota Quest

DJ Salvador (intervalos)

09/08

Afoxé Alafin Oyó

Renata Rosa

Tássia Reis

Mago de Tarsos

Baiana System

DJ Ari Falcão (intervalos)

10/08

Clube Carnavalesco Vassourinhas de Olinda

Morganna Bernardo

Cátia de França

Frevo Mulher (Nena Queiroga, Gaby Amarantos, Maria Gadú e Roberta Sá)

Teatro Mágico

DJ Renna (intervalos)

PESQUEIRA

15/08

Espetáculo Pernambuco Meu País

Doralice

Teto

L7nnon

Matuê

DJ Baloo (intervalos)

16/08

Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte

Nando Cordel

Xangai

Juliana Linhares

Zeca Baleiro

DJ Big (intervalos)

17/08

Coco de Mulheres

Cascabulho (no elétrico)

Clara Sobral

Michele Andrade

Vítor Fernandes

DJ Nuno (intervalos)

GRAVATÁ

22/08

Espetáculo Pernambuco Meu País

Fagner Chagas

Dorgival Dantas

Mara Pavanelly

Tarcísio do Acordeon

DJ Armandinho Reggae (intervalos)

23/08

Afoxé Omim Sabá

Lucas dos Prazeres

Gerlane Lopes

Diogo Nogueira

Alexandre Pires

DJ João Guerra (intervalos)

24/08

Família Salustiano e a Rabeca Encantada

Chico Chico

Lenine

Biquini Cavadão

Falcão

DJ 440 (intervalos)

ARCOVERDE

29/08

Espetáculo Pernambuco Meu País

Lirinha

Nação Zumbi

Wiu

Maneva

Renato L (intervalos)

30/08

Samba de Coco Irmãs Lopes

Mestre Ambrósio

Viradouro

Mart’nália

Seu Jorge

Infa Vermelho (intervalos)

31/08

João do Pife e Banda Dois Irmãos

Quinteto Violado

Petrúcio Amorim

Batista Lima

Projeto Dominguinhos (João Gomes, Mestrinho e Jota.pê)

Duart (intervalos)

CARUARU

05/09

Espetáculo Pernambuco Meu País

Junio Barreto

José Augusto

Fábio Jr

Alcione

DJ Vibra (intervalos)

06/09

Maracatu Piaba de Ouro

Lucas Mamede

Tiago Iorc

Criolo

Iza

DJ Nadejda (intervalos)

07/09

Meu Coração é Brega (Bandida, Ovelha Negra, Sedutora e Amigas do Brega)

Conde

Toque Dez

Tiërry

DJ Kanada PX (intervalos)

Por já contarem com eventos consolidados em seus calendários culturais, Triunfo, Taquaritinga do Norte e Riacho das Almas receberão o palco Pernambuco Meu País dentro de suas programações locais. Nesses casos, as atrações serão anunciadas pelas próprias prefeituras nos próximos dias.