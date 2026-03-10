18º Festival Canavial celebra a cultura popular em Olinda, Aliança e Condado a partir desta terça (10)

Programação do 18º Festival Canavial começa nesta terça-feira (10) com oficinas em Aliança e Condado e tem ponto alto em Olinda na próxima quinta-feira (12), quando a cidade comemora 491 anos, contando com shows de Elba Ramalho e Quinteto Violado, por exemplo.

Maracatu Estrela de Ouro participará do Encontro de Maracatus que o Festival Canavial vai promover em Aliança. (Divulgação)

A partir de amanhã até o próximo domingo (15), a 18ª edição do Festival Canavial vai ocupar as ruas de Olinda, Aliança e Condado com uma extensa programação gratuita, que celebra a cultura popular. Shows, oficinas, exposições e rodas de conversa estão entre as atrações do evento, que, nesta ano, tem como tema a celebração das matas e quilombos e homenageia Rainha Marivalda (Recife), Mestre Matinho (Águas Belas), Mestra Jucedi (Goiana), Bata-Kossô (Olinda).



O pontapé inicial acontece nas cidades de Aliança e Condado, que amanhã já recebem atividades formativas sobre moda, maracatu rural e cavalo marinho, por exemplo. A partir de quinta-feira (12), diversas exposições ganham as galerias das cidades, como é o caso de “Chã de Camará”, do fotógrafo Sérgio Figueiredo, no Ponto de Cultura Estrela de Ouro, em Aliança. Ao todo, o evento busca retratar, de diferentes formas, diversas expressões culturais, incluindo também Mamulengo, Torés indígenas, Ciranda, Frevo e o Encontro de Maracatus.



491 anos Olinda



Em 2026, o Festival Canavial sai da Zona da Mata e chega em Olinda pela primeira vez para completar a programação de aniversário da cidade, que comemora 491 anos no dia 12 de março. Na ocasião, o palco do evento, localizado na Praça do Carmo, contará com shows de Elba Ramalho, Quinteto Violado, Sambadeiras, Orquestra do Avesso, Coco das Artes, além dos cortejos do Cariri Olindense e Bata-Kossô, buscando promover um diálogo entre tradição e contemporaneidade.



O local ainda será cenário de muitas outras apresentações até o domingo. Dentre elas, se destaca a do pernambucano Afonjah com participação da moçambicana Saquia Rachide, além de Isaar e Dina Braga, na sexta-feira (13). A presença internacional busca reforçar o intercâmbio cultural e a conexão entre Brasil e África, que é a marca conceitual do festival.



No mesmo dia, o encontro da Velha Guarda do Salgueiro (RJ), com Sapoty da Mangueira (RJ) e Rainha Marivalda (PE), também promete ser histórico. Esse último show ainda ganha uma nova apresentação no sábado (14), no palco de Aliança, que contará com shows entre sexta (13) e domingo (15).



Tema



De acordo com a produção do evento, a escolha do tema deste ano traduz o espírito da edição e reafirma seu compromisso com os territórios que sustentam a memória, a identidade e a força cultural do Brasil. É o caso das matas, que representam o chão ancestral onde nascem os saberes, os rituais, os cantos e as manifestações populares. Já os quilombos simbolizam a organização comunitária, a luta por liberdade e a construção de futuros possíveis, sendo territórios de resistência histórica e, ao mesmo tempo, centros ativos de produção cultural, espiritual e política.



Por isso, nesta edição o festival ressalta a presença de grupos quilombolas e representantes dos povos originários, que trazem para o centro da programação suas expressões artísticas, seus rituais, seus cantos e suas narrativas. Com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Cultural, o evento busca reafirmar seu papel como um dos mais importantes e consistentes encontros das culturas populares, afro-indígenas e contemporâneas do Nordeste brasileiro.

Programação completa:

OLINDA

Shows

Local: Praça do Carmo

12/03/2026 – Quinta-feira - Aniversário de Olinda

21:30 – Elba Ramalho (PB)

20:00 – Quinteto Violado (PE)

19:00 – Sambadeiras (PE)

18:00 – Orquestra do Avesso (PE)

17:00 – Coco das Artes (PE)

17:00 – Cortejo Troça Cariri Olindense (PE) - Saída da Sede no Guadalupe até a Praça do Carmo

16:00 - Cortejo Bata-Kossô (PE) - Saída do Largo da Ribeira até a Praça do Carmo



13/03/2026 – Sexta-feira



00:00 - Velha Guarda do Salgueiro (RJ) Part Sapoty da Mangueira (RJ) e Rainha

Marivalda (PE)

22:30 – Graça Onasilê do Ilê Ayê (BA)

21:00 – Afonjah (PE) Part Saquia Rachide (Moçambique), Isaar (PE) e Dina Braga

(MG)

20:00 – Afoxé Oxum Pandá (PE) Part Dayse Santos do Ilê Ayê (BA)

19:00 – Maracatu Estrela Brilhante do Recife (PE)



14/03/2026 – Sábado



23:30 – CarnavalIsaar – Isaar com Participação de Uana,

Gabi do Carmo, Barbarize e Canibal (PE)

22:00 – Maciel Salu (PE)

21:00 – Caetana (PE)

20:00 – Ticuqueiros (PE)

19:00 – Dona Zeza e o Coco de Castainho (PE)



15/03/2026 – Domingo



21:00 – Carranza e Capim Santo (PE)

20:00 – Pacua Via Sat e Zé Brown (PE)

19:00 – Beth de Oxum e o Coco de Umbigada (PE)

18:00 – Guma (PE)

17:00 – Riva Le Boss (PE)

16:00 – Mestre Matinho e Grupo Fethxá



Encontros e rodas de conversa

Local: Mercado Eufrásio Barbosa



11/03/2026 – Quarta-feira



Abayomi – Encontro das Mulheres Negras da Cultura Popular

Mercado Eufrásio Barbosa – Galeria 2

18:00h - Mesa 1 - Mestras e Ancestralidade

Vera Barone (PE) – Advogada

Saquia Rachide (Moçambique) – Cantora

Valdenice Raimundo (PE) – Assistente Social e professora da UNICAP

Beth de Oxum (PE) - Mestra da Cultura Popular

Carlita Roberta (PE) - Idealizadora do Abayomi (Mediadora)

Recital com Iyadirê Zidanes (PE) – Poetisa



12/03/2026 – Quinta-feira



Abayomi – Encontro das Mulheres Negras da Cultura Popular

Mercado Eufrásio Barbosa – Galeria 2



09:00h às 12:00h - Mesa 2 - Cultura Popular e Protagonismo

Dina Braga (MG) – Mestra da Cultura Popular

Mestra Marivalda (PE) – Rainha do Maracatu Estrela Brilhante do Recife

Odailta Alves - Professora e Poetisa

Jéssica Zarina (PE) - Empreendedora

Fabiana Maria (PE) – Professora (Mediadora)

Recital com Iyadirê Zidanes (PE) – Poetisa



14:00h às 17:00 - Mesa 3 - As mulheres negras do Carnaval

Mestra Jucedi (PE) – Líder da Tribo Indígena Tabajaras de Goiana

Graça Onasilê (BA) – Cantora do Ilê Aiyê

Maria Helena (PE) - Mestra da Cultura Popular

Sapoty da Mangueira (RJ) – Cantora

Renata Mesquita (PE) - Antropóloga

Isaar (PE) – Cantora e Gestora (Mediadora)



13/03/2026 – Sexta-feira



14:00 às 17:00h - Roda de Conversas

Mercado Eufrásio Barbosa – Galeria 2

Irineu Fontes (SE) – Secretário Executivo de Cultura de Sergipe

Afonso Oliveira (PE) – Produtor Cultural e Coordenador do Festival Canavial

Isa Trigo (BA) – Professora e Pesquisadora

Rute Pajeu (PE) – Jornalista e Produtora Cultural

Felipe França (PE) – Músico e Produtor Cultural

Marcos Moraes (PE) – Produtor Cultural

Josimar Monteiro (RJ) – Produtor Cultural

Pacua (PE) – Músicos

Riva Le Boss (PE) - Músico

Alexandre Miranda (PE) – Secretário Executivo de Cultura de Olinda

Harrisson Moura (PE) – Diretor de Cultura Periférica e Rural de Olinda

Sandro Moura (DF) – Administrador de Empresas



Oficinas



12/03/2026 – Quinta-feira



09:00 às 12:00 - Dança Afro com Dayse Santos do Ilê Ayê (PBA)

Sede do Maracatu Nação Pernambuco na Av Liberdade, 258

Praça do Carmo - Olinda



Exposições

Local: Mercado Eufrásio Barbosa



12/03 a 30/03 - PEBA EXPOSIÇÃO FEMININA

Celebração das Matas e Quilombos

Galeria 1 do Mercado Eufrásio Barbosa

Fotógrafas: Uenni - Raquel Bacelar - Jéssica Lopes - Ieda Marques - Fran Silva

Lu Brito - Valéria Simões - Crysli Viana - Lane Cruz - Hélia Scheppa - Técia Borges

Manuela Cavadas – Mirandolina - Vanessa Alcântara - Mamirawá



12/03 a 30/03 - EXPOSIÇÃO RENATA MESQUITA (PE)



ALIANÇA

Shows e cortejos

Local: Ponto de Cultura Estrela de Ouro



SÍTIO CHÃ DE CAMARÁ

13/03/2026 – Sexta-feira

00:00 – MC Tocha (PE)

23:00 – Mestre Anderson e a Ciranda Rosa de Ouro (PE)

22:00 – Preciawá Poranguété (RN)

21:00 – Toré Potiguaras (RN)



14/03/2026 – Sábado

00:30 – Elisa Mel (PE)

23:00 - Velha Guarda do Salgueiro (RJ) Part Sapoty da Mangueira (RJ)

22:00 – Tribo Indígena Tabajaras (PE)

21:20 - Toré Kariri Xocó (AL)

20:40 – Orquestra de Frevo Mestre Ferreirinha (PE)

20:00 – Fowá Thxolwa (PE)



15/03/2026 – Domingo

17:00 - Encontro dos Maracatus

Maracatu Estrela de Ouro de Aliança (PE)

Maracatu Pavão Misterioso de Aliança (PE)

Maracatu Leão Mimoso de Aliança (PE)

Maracatu Carneiro da Serra de Glória do Goitá (PE)

16:00 – Orquestra Zezé Correia (PE)

15:00 – Cavalo Marinho Mestre Batista (PE)

14:00 – Mamulengo Mestre Bibiu (PE)



Rodas de conversa

Local: Ponto de Cultura Estrela de Ouro



14/03/2026 - Sábado

14:00 às 17:00h – Roda de Conversas

Ponto de Cultura Estrela de Ouro

Zé Mário (PE) – Mestre de Cultura Popular

Amazonas (PE) – Mestre da Cultura Popular

Gilson Xavier (PE) – Produtor Cultural

Luiz Caboclo (PE) – Mestre da Cultura Popular

Magaly Cadena (PE) – Prefeitura de Buenos Aires



Oficinas



11/03/2026 – Quarta-feira

09:00 às 12:00 – Cultura Indígena com Mestre Matinho (PE)

Local: Escola Chã de Camará



10 E 11/03/2026 – Terça e Quarta-feira

09:00 às 12:00 – Maracatu Rural com os Mestres Luiz Caboclo e Welles (PE)

Local: Ponto de Cultura Estrela de Ouro



10 E 11/03/2026 – Terça e Quarta-feira

09:00 às 12:00 – Cavalo Marinho com Mestre Fabinho (PE)

Local: Ponto de Cultura Estrela de Ouro



14/03/2026 – Sábado

14:00 às 17:00 – Frevo com Mestre Ferreirinha (PE)

Local: Ponto de Cultura 15 de Novembro no Distrito de Upatininga



12/03/2026 – Quinta-feira

09:00 às 12:00 - CULMINÂNCIA DAS OFICINAS

Ponto de Cultura Estrela de Ouro

Aula-espetáculo da Família Salustiano (PE)



Exposições

Local: Ponto de Cultura Estrela de Ouro



12/03 a 15/03 – Quinta-feira a Domingo

Exposição Chã de Camará

Fotógrafo: Sérgio Figueiredo (PE)



12/03 a 15/03 – Quinta-feira a Domingo

Exposição Maracatu Rural – A Magia dos Canaviais



CONDADO

Oficinas

Local: Ponto de Cultura A TORDA



10 E 11/03/2026 – Terça e Quarta-feira

09:00 as 12:00 - Moda Preta Autoral com Jéssica Zarina (PE)

Ponto de Cultura A Torda



10 E 11/03/2026 – Terça e Quarta-feira

09:00 às 12:00 – Tambores de Rei com Felipe França (PE)

Ponto de Cultura A Torda