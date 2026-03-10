18º Festival Canavial celebra a cultura popular em Olinda, Aliança e Condado a partir desta terça (10)
Programação do 18º Festival Canavial começa nesta terça-feira (10) com oficinas em Aliança e Condado e tem ponto alto em Olinda na próxima quinta-feira (12), quando a cidade comemora 491 anos, contando com shows de Elba Ramalho e Quinteto Violado, por exemplo.
Publicado: 10/03/2026 às 12:45
Maracatu Estrela de Ouro participará do Encontro de Maracatus que o Festival Canavial vai promover em Aliança. (Divulgação)
A partir de amanhã até o próximo domingo (15), a 18ª edição do Festival Canavial vai ocupar as ruas de Olinda, Aliança e Condado com uma extensa programação gratuita, que celebra a cultura popular. Shows, oficinas, exposições e rodas de conversa estão entre as atrações do evento, que, nesta ano, tem como tema a celebração das matas e quilombos e homenageia Rainha Marivalda (Recife), Mestre Matinho (Águas Belas), Mestra Jucedi (Goiana), Bata-Kossô (Olinda).
O pontapé inicial acontece nas cidades de Aliança e Condado, que amanhã já recebem atividades formativas sobre moda, maracatu rural e cavalo marinho, por exemplo. A partir de quinta-feira (12), diversas exposições ganham as galerias das cidades, como é o caso de “Chã de Camará”, do fotógrafo Sérgio Figueiredo, no Ponto de Cultura Estrela de Ouro, em Aliança. Ao todo, o evento busca retratar, de diferentes formas, diversas expressões culturais, incluindo também Mamulengo, Torés indígenas, Ciranda, Frevo e o Encontro de Maracatus.
491 anos Olinda
Em 2026, o Festival Canavial sai da Zona da Mata e chega em Olinda pela primeira vez para completar a programação de aniversário da cidade, que comemora 491 anos no dia 12 de março. Na ocasião, o palco do evento, localizado na Praça do Carmo, contará com shows de Elba Ramalho, Quinteto Violado, Sambadeiras, Orquestra do Avesso, Coco das Artes, além dos cortejos do Cariri Olindense e Bata-Kossô, buscando promover um diálogo entre tradição e contemporaneidade.
O local ainda será cenário de muitas outras apresentações até o domingo. Dentre elas, se destaca a do pernambucano Afonjah com participação da moçambicana Saquia Rachide, além de Isaar e Dina Braga, na sexta-feira (13). A presença internacional busca reforçar o intercâmbio cultural e a conexão entre Brasil e África, que é a marca conceitual do festival.
No mesmo dia, o encontro da Velha Guarda do Salgueiro (RJ), com Sapoty da Mangueira (RJ) e Rainha Marivalda (PE), também promete ser histórico. Esse último show ainda ganha uma nova apresentação no sábado (14), no palco de Aliança, que contará com shows entre sexta (13) e domingo (15).
Tema
De acordo com a produção do evento, a escolha do tema deste ano traduz o espírito da edição e reafirma seu compromisso com os territórios que sustentam a memória, a identidade e a força cultural do Brasil. É o caso das matas, que representam o chão ancestral onde nascem os saberes, os rituais, os cantos e as manifestações populares. Já os quilombos simbolizam a organização comunitária, a luta por liberdade e a construção de futuros possíveis, sendo territórios de resistência histórica e, ao mesmo tempo, centros ativos de produção cultural, espiritual e política.
Por isso, nesta edição o festival ressalta a presença de grupos quilombolas e representantes dos povos originários, que trazem para o centro da programação suas expressões artísticas, seus rituais, seus cantos e suas narrativas. Com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Cultural, o evento busca reafirmar seu papel como um dos mais importantes e consistentes encontros das culturas populares, afro-indígenas e contemporâneas do Nordeste brasileiro.
Programação completa:
OLINDA
Shows
Local: Praça do Carmo
12/03/2026 – Quinta-feira - Aniversário de Olinda
21:30 – Elba Ramalho (PB)
20:00 – Quinteto Violado (PE)
19:00 – Sambadeiras (PE)
18:00 – Orquestra do Avesso (PE)
17:00 – Coco das Artes (PE)
17:00 – Cortejo Troça Cariri Olindense (PE) - Saída da Sede no Guadalupe até a Praça do Carmo
16:00 - Cortejo Bata-Kossô (PE) - Saída do Largo da Ribeira até a Praça do Carmo
13/03/2026 – Sexta-feira
00:00 - Velha Guarda do Salgueiro (RJ) Part Sapoty da Mangueira (RJ) e Rainha
Marivalda (PE)
22:30 – Graça Onasilê do Ilê Ayê (BA)
21:00 – Afonjah (PE) Part Saquia Rachide (Moçambique), Isaar (PE) e Dina Braga
(MG)
20:00 – Afoxé Oxum Pandá (PE) Part Dayse Santos do Ilê Ayê (BA)
19:00 – Maracatu Estrela Brilhante do Recife (PE)
14/03/2026 – Sábado
23:30 – CarnavalIsaar – Isaar com Participação de Uana,
Gabi do Carmo, Barbarize e Canibal (PE)
22:00 – Maciel Salu (PE)
21:00 – Caetana (PE)
20:00 – Ticuqueiros (PE)
19:00 – Dona Zeza e o Coco de Castainho (PE)
15/03/2026 – Domingo
21:00 – Carranza e Capim Santo (PE)
20:00 – Pacua Via Sat e Zé Brown (PE)
19:00 – Beth de Oxum e o Coco de Umbigada (PE)
18:00 – Guma (PE)
17:00 – Riva Le Boss (PE)
16:00 – Mestre Matinho e Grupo Fethxá
Encontros e rodas de conversa
Local: Mercado Eufrásio Barbosa
11/03/2026 – Quarta-feira
Abayomi – Encontro das Mulheres Negras da Cultura Popular
Mercado Eufrásio Barbosa – Galeria 2
18:00h - Mesa 1 - Mestras e Ancestralidade
Vera Barone (PE) – Advogada
Saquia Rachide (Moçambique) – Cantora
Valdenice Raimundo (PE) – Assistente Social e professora da UNICAP
Beth de Oxum (PE) - Mestra da Cultura Popular
Carlita Roberta (PE) - Idealizadora do Abayomi (Mediadora)
Recital com Iyadirê Zidanes (PE) – Poetisa
12/03/2026 – Quinta-feira
Abayomi – Encontro das Mulheres Negras da Cultura Popular
Mercado Eufrásio Barbosa – Galeria 2
09:00h às 12:00h - Mesa 2 - Cultura Popular e Protagonismo
Dina Braga (MG) – Mestra da Cultura Popular
Mestra Marivalda (PE) – Rainha do Maracatu Estrela Brilhante do Recife
Odailta Alves - Professora e Poetisa
Jéssica Zarina (PE) - Empreendedora
Fabiana Maria (PE) – Professora (Mediadora)
Recital com Iyadirê Zidanes (PE) – Poetisa
14:00h às 17:00 - Mesa 3 - As mulheres negras do Carnaval
Mestra Jucedi (PE) – Líder da Tribo Indígena Tabajaras de Goiana
Graça Onasilê (BA) – Cantora do Ilê Aiyê
Maria Helena (PE) - Mestra da Cultura Popular
Sapoty da Mangueira (RJ) – Cantora
Renata Mesquita (PE) - Antropóloga
Isaar (PE) – Cantora e Gestora (Mediadora)
13/03/2026 – Sexta-feira
14:00 às 17:00h - Roda de Conversas
Mercado Eufrásio Barbosa – Galeria 2
Irineu Fontes (SE) – Secretário Executivo de Cultura de Sergipe
Afonso Oliveira (PE) – Produtor Cultural e Coordenador do Festival Canavial
Isa Trigo (BA) – Professora e Pesquisadora
Rute Pajeu (PE) – Jornalista e Produtora Cultural
Felipe França (PE) – Músico e Produtor Cultural
Marcos Moraes (PE) – Produtor Cultural
Josimar Monteiro (RJ) – Produtor Cultural
Pacua (PE) – Músicos
Riva Le Boss (PE) - Músico
Alexandre Miranda (PE) – Secretário Executivo de Cultura de Olinda
Harrisson Moura (PE) – Diretor de Cultura Periférica e Rural de Olinda
Sandro Moura (DF) – Administrador de Empresas
Oficinas
12/03/2026 – Quinta-feira
09:00 às 12:00 - Dança Afro com Dayse Santos do Ilê Ayê (PBA)
Sede do Maracatu Nação Pernambuco na Av Liberdade, 258
Praça do Carmo - Olinda
Exposições
Local: Mercado Eufrásio Barbosa
12/03 a 30/03 - PEBA EXPOSIÇÃO FEMININA
Celebração das Matas e Quilombos
Galeria 1 do Mercado Eufrásio Barbosa
Fotógrafas: Uenni - Raquel Bacelar - Jéssica Lopes - Ieda Marques - Fran Silva
Lu Brito - Valéria Simões - Crysli Viana - Lane Cruz - Hélia Scheppa - Técia Borges
Manuela Cavadas – Mirandolina - Vanessa Alcântara - Mamirawá
12/03 a 30/03 - EXPOSIÇÃO RENATA MESQUITA (PE)
ALIANÇA
Shows e cortejos
Local: Ponto de Cultura Estrela de Ouro
SÍTIO CHÃ DE CAMARÁ
13/03/2026 – Sexta-feira
00:00 – MC Tocha (PE)
23:00 – Mestre Anderson e a Ciranda Rosa de Ouro (PE)
22:00 – Preciawá Poranguété (RN)
21:00 – Toré Potiguaras (RN)
14/03/2026 – Sábado
00:30 – Elisa Mel (PE)
23:00 - Velha Guarda do Salgueiro (RJ) Part Sapoty da Mangueira (RJ)
22:00 – Tribo Indígena Tabajaras (PE)
21:20 - Toré Kariri Xocó (AL)
20:40 – Orquestra de Frevo Mestre Ferreirinha (PE)
20:00 – Fowá Thxolwa (PE)
15/03/2026 – Domingo
17:00 - Encontro dos Maracatus
Maracatu Estrela de Ouro de Aliança (PE)
Maracatu Pavão Misterioso de Aliança (PE)
Maracatu Leão Mimoso de Aliança (PE)
Maracatu Carneiro da Serra de Glória do Goitá (PE)
16:00 – Orquestra Zezé Correia (PE)
15:00 – Cavalo Marinho Mestre Batista (PE)
14:00 – Mamulengo Mestre Bibiu (PE)
Rodas de conversa
Local: Ponto de Cultura Estrela de Ouro
14/03/2026 - Sábado
14:00 às 17:00h – Roda de Conversas
Ponto de Cultura Estrela de Ouro
Zé Mário (PE) – Mestre de Cultura Popular
Amazonas (PE) – Mestre da Cultura Popular
Gilson Xavier (PE) – Produtor Cultural
Luiz Caboclo (PE) – Mestre da Cultura Popular
Magaly Cadena (PE) – Prefeitura de Buenos Aires
Oficinas
11/03/2026 – Quarta-feira
09:00 às 12:00 – Cultura Indígena com Mestre Matinho (PE)
Local: Escola Chã de Camará
10 E 11/03/2026 – Terça e Quarta-feira
09:00 às 12:00 – Maracatu Rural com os Mestres Luiz Caboclo e Welles (PE)
Local: Ponto de Cultura Estrela de Ouro
10 E 11/03/2026 – Terça e Quarta-feira
09:00 às 12:00 – Cavalo Marinho com Mestre Fabinho (PE)
Local: Ponto de Cultura Estrela de Ouro
14/03/2026 – Sábado
14:00 às 17:00 – Frevo com Mestre Ferreirinha (PE)
Local: Ponto de Cultura 15 de Novembro no Distrito de Upatininga
12/03/2026 – Quinta-feira
09:00 às 12:00 - CULMINÂNCIA DAS OFICINAS
Ponto de Cultura Estrela de Ouro
Aula-espetáculo da Família Salustiano (PE)
Exposições
Local: Ponto de Cultura Estrela de Ouro
12/03 a 15/03 – Quinta-feira a Domingo
Exposição Chã de Camará
Fotógrafo: Sérgio Figueiredo (PE)
12/03 a 15/03 – Quinta-feira a Domingo
Exposição Maracatu Rural – A Magia dos Canaviais
CONDADO
Oficinas
Local: Ponto de Cultura A TORDA
10 E 11/03/2026 – Terça e Quarta-feira
09:00 as 12:00 - Moda Preta Autoral com Jéssica Zarina (PE)
Ponto de Cultura A Torda
10 E 11/03/2026 – Terça e Quarta-feira
09:00 às 12:00 – Tambores de Rei com Felipe França (PE)
Ponto de Cultura A Torda