Trio Os Garotin apresenta show completo no Recife pela primeira vez: "Gostinho de estreia"
Depois de se apresentar no Carnaval do Recife em 2025 e 2026, trio conta ao Diario que apresentação no sábado (7) tem "gostinho de estreia"
Publicado: 06/03/2026 às 06:10
Trio Os Garotin é formado por Léo Guima, Anchietx e Cupertino (Foto: Divulgação)
O trio carioca Os Garotin, formado por Léo Guima, Anchietx e Cupertino, vive uma ascensão meteórica desde 2023, quando lançou seu primeiro EP “Os Garotin Sessions’. Tão rápida que até as passagens do grupo por Pernambuco foram relâmpago - uma no Rec-Beat 2025, outra ao lado de Lenine no Carnaval do Recife 2026.
Neste sábado, às 20h, os músicos trazem um show completo pela primeira vez à capital pernambucana, integrando a turnê “Pro Brasil Cantar e Dançar”, no Teatro RioMar. Os ingressos custam a partir de R$ 90 e estão disponíveis no site do teatro e na bilheteria.
Após algumas apresentações pontuais por aqui, Cupertino conversou com exclusividade com o Diario sobre a chance de, enfim, realizar uma apresentação inteira e quitar essa dívida com o público recifense. “Vai ser muito especial. Mesmo depois de tudo o que a gente já viveu na cidade, esse show tem um gostinho de estreia”, conta o artista, que não esquece a emoção de dividir o palco com Lenine. “Ele é uma escola. Então, é mágico quando o mestre aceita receber o aluno”, celebra.
Com um repertório pensado para não deixar nada de fora, a turnê “Pro Brasil Cantar e Dançar” reúne os principais sucessos do álbum “Os Garotin de São Gonçalo”, além dos EPs “Os Garotin Sessions” 1 e 2 e faixas dos projetos individuais dos integrantes, como “Queda Livre”, “Calor e Arrepio” e “Nossa Resenha Livre”. “O show ficou gigante, mas o público gosta tanto que passa rápido”, diz Cupertino.
Os Garotin já acumulam milhões de streams nas plataformas digitais e, de quebra, levaram o Grammy Latino 2024 de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Em meio a tantas conquistas, o trio já mira o novo álbum, em produção há alguns meses, que manterá viva a identidade própria do grupo, marcada pela mistura de soul, MPB, R&B e pop. “Temos confiança que o público vai se encantar com essas canções, porque são músicas que nasceram de um jeito muito genuíno”, garante o músico.