Festival do Videogame de Pernambuco chega à 14ª edição a partir desta quinta (5)

A partir de hoje, até o próximo domingo (8), começa a programação gratuita do 14º Festival do Videogame de Pernambuco, no Shopping Boa Vista, que propõe um encontro entre a tecnologia, a cultura pop e a nostalgia dos jogadores fiéis ao mundo dos games.

Fazem parte das atividades planejadas para os quatro dias desfiles de cosplay (valendo ainda premiação), apresentações de K-pop, shows ao vivo e feira geek, com mais de dez estandes de diferentes regiões do Brasil. Serão comercializados itens como mangás, action figures, acessórios e materiais colecionáveis, com toda a movimentação marcada para ocorrer entre 11h e 21h, na Arena Gamer, espaço de 500 m² montado exclusivamente para sediar o evento.

O festival conta ainda na sua programação com a Mostra “Museu do Videogame”, que se prepara para a exibição de aproximadamente 60 consoles, desde os mais antigos (8 bits) até a nova geração de videogames, incluindo aparelhos importados do Japão e da China, por exemplo. As inscrições para participar dos campeonatos gamers que vão decorrer ao longo do evento podem ser feitas no próprio local, onde as competições serão realizadas às 14h, 16h e 18h. O público interessado apenas em admirar os consoles, porém, também estará integrado no projeto.

“Cada evento que eu faço chega a ser um termômetro sobre o impacto desse mundo no público de anime, de games, do K-pop, entre outras coisas. Cresci em um bairro simples e não tinha todo o acesso a essa tecnologia, tudo era através de amigos que tinham as coisas e por isso também o meu ímpeto de fazer acontecer esse evento e levá-lo até as pessoas”, conta ao Diario o idealizador e produtor executivo do evento, Kelmer Luciano. “Notamos cada vez mais mulheres participando, inclusive, o que demonstra uma democratização cada vez maior desse universo”, completa.

Ele acrescenta que o evento deve trazer várias novidades em breve, se espalhando para novos lugares. “Devemos anunciar coisas em breve no Cinema São Luiz, por exemplo, que é um lugar tão importante para mim. Venho conversando, agora mais do que nunca, com a equipe de lá para que a gente una o audiovisual ao entretenimento”, revela.

