Projeto reúne Priscila Senna, Tayara Andreza, Ziane e outras cantoras de brega em pocket show gratuito

Projeto com "Elas com Elas" reúne cantoras de brega, como Priscila Senna, Tayara Andreza e Ziane Martins. (Diego Marcel)

O projeto “Elas com Elas” promove, nesta quarta-feira (04/03), às 15h, um pocket show aberto ao público na Praia do Quartel, em Olinda. A apresentação deve atrair fãs do gênero para um encontro especial à beira-mar, destacando a força e a representatividade feminina no cenário do brega pernambucano.

Participam do projeto Priscila Senna, Tayara Andreza, Carina Lins, Andrielly Souza, Luanny Vital, Thayzinha, Ziane Martins, Eduarda Alves e Yannis Kampos. A iniciativa valoriza a diversidade de estilos e trajetórias, reunindo diferentes gerações e fortalecendo o protagonismo das mulheres dentro do movimento.

Criado inicialmente nas redes sociais, o “Elas com Elas” ganhou novo impulso com o lançamento de um audiovisual no YouTube, que ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações em apenas um mês. O resultado consolida o projeto como um dos principais movimentos femininos do brega na atualidade.

