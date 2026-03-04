Massinha de modelar dá forma à narrativa lúdica em livro infantil de Frederico Spencer

No próximo sábado (7), o livro "É Massa!" será lançado no Mepe, a partir das 15h. A publicação tem texto de Frederico Spencer e ilustrações das Produções Ordinária

Livro "É Massa" é publicado pela Cepe Editora e conta com textos de Frederico Spencer e ilustrações da Produções Ordinária. (Crysli Viana/DP Foto)

A massinha de modelar é conhecida pelo seu potencial de se transformar em qualquer coisa nas mãos das crianças, sendo um material muito explorado para estimular a criatividade dos pequenos. Por conta dessa característica, o brinquedo se tornou protagonista da história do livro infantil “É Massa!”, da Cepe Editora, que torna a leitura em uma experiência lúdica. Com texto de Frederico Spencer e ilustrações feitas a partir de modelagem assinadas pelo estúdio de animação Produções Ordinária, a publicação será lançada no próximo sábado (7), a partir das 15h, no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe).



A obra ressalta as qualidades da massinha de modelar e destaca como ela pode ajudar a retratar o nosso cotidiano, deixando-o ainda mais colorido. As ilustrações completam o texto, reforçando o sentido da história como uma poesia visual. Além disso, a leitura convida os pequenos interlocutores a botar a mão na massa, literalmente, e dar forma à imaginação para contar suas próprias histórias.



Com oito livros para adultos já publicados, Frederico Spencer disse estar ciente do desafio de escrever para os pequenos leitores. “Acho que como literatura não é só entretenimento, mas também uma ação social, repousa nas mãos das crianças, através do hábito da leitura, a chave para as grandes mudanças que o nosso velho mundo precisa. Devemos apostar no incentivo da leitura para as crianças, pois ler é viajar, é aprender coisas novas, é se humanizar”, assegura.



A inspiração para É Massa! partiu do modo como as crianças encaram o mundo, o que sempre o encantou: na visão do escritor, elas são capazes de reconstruir o universo com a massinha de modelar na ponta dos dedos e uma boa dose de curiosidade. “Ela pode ser uma casa, um ovo, uma árvore, um carro, um menino, uma menina, um dado, um livro. Por não ter forma fixa pode criar mundos diversos e mudar destinos, nada nela é perene, é a própria invenção do devir”, avalia.



Formado por Chia Beloto, Marila Cantuária e Vitor Valença, o estúdio Produções Ordinária, que se destaca no audiovisual pernambucano desenvolvendo trabalhos em stop motion (técnica que dá movimento a objetos estáticos por meio de fotografias quadro a quadro) teve em É Massa! a primeira experiência de ilustrar um livro infantil. “A modelagem em massinha é uma técnica que utilizamos muito em oficinas de animação e sempre quisemos usá-la em outras aplicações. Não é fácil fazer um livro, mas foi muito divertido, do início ao fim. No final, contabilizamos mais de 30 caixas de massinha!”, conta Marila.



Marila é a fotógrafa da Produções Ordinária e coube a ela a tarefa de iluminar e fotografar cada elemento separado no estúdio, depois recortá-los digitalmente. A última etapa foi montar as páginas, definir fundos e cores, editar as imagens e diagramar os textos. Desde o início, porém, o trabalho foi mais coletivo. “Vitor [Valença] iniciou os primeiros rascunhos digitais do livro, Chia [Beloto] criou uma boneca desenhada à mão para simular como ele ficaria impresso, mas nós três criamos todo o conceito juntos e as ilustrações foram feitas a seis mãos. Decididos os elementos, partimos para a modelagem. Nessa fase, todo mundo botou a mão na massa, pois era muita coisa para criar”, destaca Marila.



Sobre o autor - Formado em Ciências Sociais pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), o recifense Frederico Jorge Spencer Hartmann, 68 anos, é professor e produtor cultural. Desde sua estreia na literatura, em 1985, ao vencer o Prêmio Gervásio Fioravante da Academia Pernambucana de Letras (APL), voltou-se aos livros de poesia de temática urbana e existencialista, a começar por Portal do Tempo, lançado pela Bagaço, em 1988. Depois de concluir uma pós-graduação em Psicopedagogia Institucional pela Universidade Gama Filho (RJ), ingressou no universo literário infantil com Arthur, o Geladinho (Flamingo Edições, 2022). Também é membro fundador da Academia de Letras de Jaboatão dos Guararapes e da Associação dos Blogs Literários do Nordeste, além de ter editado o site Domingo com Poesia.

Serviço:

Lançamento do livro “É massa!”

Quando: Próximo sábado (7), às 15h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) (Avenida Rui Barbosa, 960 – Graças)

Preço do livro: R$ 40,00 (impresso)