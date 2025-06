Cepe registra lucro após uma década

Cepe (Leopoldo Conrado Nunes/Cepe)

A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) vive um momento histórico, alcançando seu primeiro lucro em mais de uma década. Sob a presidência de João Baltar Freire há dois anos e quatro meses, a editora não só recuperou sua saúde financeira, mas também iniciou uma série de inovações que visam modernizar seus processos e expandir suas atividades.



Com a desobrigação das empresas, tribunais e prefeituras de publicarem seus balanços no Diário Oficial, a Cepe enfrentou um desafio de arrecadação. Freire destacou que, ao assumir o cargo, encontrou um passivo de R$ 11 milhões e um déficit significativo, ressaltando a necessidade de transformação da editora.

Entre as iniciativas para buscar novas fontes de recursos, destaca-se a parceria com a Secretaria de Educação do Estado para a impressão das provas e material didático dos alunos e professores da rede pública estadual. Essa colaboração não apenas diversificou os serviços oferecidos pela Cepe, mas também garantiu a segurança e a qualidade na produção desses materiais essenciais para a educação.



Outro avanço significativo foi a parceria com o Laboratório Farmacêutico de Pernambuco (Lafepe) para a impressão de bulas de medicamentos. Para assumir também a produção das caixas de remédios, a Cepe investiu na compra de uma impressora de última geração na Alemanha com recursos próprios, que permitirá a impressão de embalagens dos medicamentos com excelência e segurança.



A Cepe Doc, uma filial que se destaca como um dos mais modernos centros de digitalização do Brasil, localizado no Cabo de Santo Agostinho, recebeu investimentos em infraestrutura e tecnologia, que resultaram em maior eficiência e ampliação no número de clientes, tanto da iniciativa pública quanto privada. O centro tem como objetivo preservar e digitalizar documentos intermediários, além de oferecer serviços de guarda documental. Com um sistema logístico eficiente, a Cepe Doc permite que documentos sejam identificados rapidamente, garantindo acesso ágil às informações que são essenciais para diversos órgãos do governo e para a sociedade.



Além disso, a Cepe está investindo em tecnologia, com planos de implementar inteligência artificial para otimizar a busca e o acesso às informações do Diário Oficial. "Queremos facilitar o acesso aos dados históricos e tornar a informação mais acessível a todos os interessados", explicou Freire.

Valorização

A valorização dos funcionários também tem sido um ponto central na gestão de Freire. Ele ressaltou a importância de motivar e engajar o quadro de colaboradores, afirmando que essa valorização foi fundamental para alcançar os resultados positivos da empresa. "Temos uma equipe que ama a Cepe e que se dedica para fazer o melhor", afirmou.



Com essas iniciativas, ele enfatiza a importância de modernizar a estrutura da Cepe e de sua gráfica, que agora atende a uma gama de necessidades do estado, desde a produção de material gráfico até a impressão de documentos críticos. "Estamos ampliando nosso escopo de atuação, garantindo que a Cepe seja uma prestadora de serviços de qualidade para o governo e para a população", afirmou.

Conselho Editorial

O novo conselho editorial da Cepe também tem se destacado por garantir que a qualidade das publicações mantenha-se em padrão elevado. "Nosso foco é preservar o patrimônio cultural da editora e garantir que cada livro publicado tenha um público e uma relevância", completou.



A atual gestão também promoveu mudanças na revista Continente Multicultural e criou a revista literária Pernambuco. A Continente ganhou novo projeto gráfico e editorial, se tornou bilíngue e, com isso, ampliou o universo de leitores. No ano passado, ela foi escolhida pela Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) para receber o Prêmio Antônio Bento por sua contribuição para a cultura nacional. Agora em junho, a Cepe lançará o aplicativo da revista, de acesso totalmente gratuito, com conteúdos exclusivos.



A revista Pernambuco foi uma outra inovação. Uma revista voltada para o universo do livro, leitura e da literatura. Ela é semifinalista do World Illustration Awards 2025 (Prêmio Mundial de Ilustração), concorrendo nas categorias, Série e Capa, com trabalhos criados pelo ilustrador e designer multimídia Greg Vieira. O concurso é organizado pela Associação de Ilustradores e pelo Diretório de Ilustração dos EUA. Dos mais de 5 mil trabalhos inscritos, cerca de 500 foram indicados para a semifinal. Os finalistas serão conhecidos em 15 de julho e os vencedores, em 16 de setembro.



Com essas inovações e uma gestão centrada na eficiência e na qualidade, a Cepe mantém o padrão nas áreas em que é reconhecidamente referência, a exemplo do fomento à literatura, mas também mirando novas áreas, como a logística. O lucro obtido e as novas diretrizes estabelecidas pelo presidente João Baltar Freire são um sinal claro de que a editora vem conseguido superar os desafios, reafirmando seu papel essencial na cultura pernambucana.