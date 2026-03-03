Programa Rouanet no Interior contempla seis cidades de Pernambuco

Parceria do MinC com a Neoenergia abrange iniciativas de até R$ 200 mil para cidades do interior de Pernambuco

(Divulgação)

Serão destinados, pelo programa Rouanet no Interior, realizado pelo Ministério da Cultura (MinC) em parceria com a Neoenergia, R$ 6 milhões para cidades de cinco estados brasileiros, e Pernambuco está entre eles. O edital, que prevê a seleção de pelo menos 30 projetos culturais, com valor máximo de R$ 200 mil para cada um, prioriza realizações em Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Egito, São José do Belmonte e Triunfo.

Projetos com maior participação de mulheres, pessoas negras, povos indígenas e integrantes de comunidades tradicionais, pessoas com deficiência e público LGBTQIA+ terão pontuação adicional. Buscando valorizar estratégias de democratização, a chamada conta com a exigência de contrapartidas sociais que beneficiem estudantes de escolas públicas ou populações em situação de vulnerabilidade nas localidades contempladas.

"A cultura brasileira pulsa com força no interior, nas pequenas cidades, nas comunidades tradicionais e nas periferias, e fortalecer esses territórios significa ampliar oportunidades, gerar trabalho e renda e tornar o acesso ao financiamento cultural cada vez mais amplo e democrático", afirma a ministra da Cultura, Margareth Menezes, enfatizando a importância do fomento à produção artística para além dos centros consagrados.

Cinco segmentos culturais principais fazem parte do edital: Artes Cênicas, incluindo circo, dança, teatro e desfiles festivos; Música, com foco em música erudita, instrumental, coral e regional; Artes Visuais, para exposições de artes plásticas, fotografia, design e arte urbana; Patrimônio Cultural, voltado para a preservação e difusão do patrimônio imaterial e de bens tombados; e Humanidades, que contempla festas literárias, feiras de livros e ações de incentivo à leitura.

O edital permite que pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e proponentes sem experiência prévia comprovada participem da seleção, caso este seja o primeiro acesso ao sistema, como forma de facilitar a entrada de novos artistas no mercado cultural e desburocratizar o acesso ao Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).