Rede exibe maratona com os filmes indicados ao Oscar com ingressos a 15 reais

"O Agente Secreto", "Pecadores" e "Uma Batalha Após a Outra" estão entre os filmes da maratona do Oscar do UCI Day, que vai ocorrer entre os dias 13 e 14 de março

(Divulgação)

Nos dias 13 e 14 de março (sexta e sábado que antecedem a 98ª cerimônia do Oscar, marcada para o domingo, 15), a rede UCI vai trazer de volta a semana voltada para filmes da premiação, que este ano, novamente, traz o Brasil entre os indicados a Melhor Filme, com "O Agente Secreto".

Com ingressos a R$ 15 nas salas convencionais e IMAX e R$ 25 nas salas DE LUX – valores especiais para todos os clientes —, a venda de ingressos começa nesta terça-feira, dia 3, pelo site da UCI e nas bilheterias. Clientes do programa de fidelidade Unique têm desconto adicional: pagam R$ 14 nas salas convencionais e IMAX e R$ 24 nas DE LUX.

“O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, que concorre a quatro categorias – Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco –, é o grande destaque da maratona, dividindo espaço na programação com alguns dos principais favoritos.

Outros títulos indicados retornam exclusivamente para o UCI Day Oscar. Entre eles, “Pecadores”, que se tornou o filme mais indicado da história da premiação, com 16 nomeações, “F1” e “Uma Batalha Após a Outra”, protagonizado por Leonardo DiCaprio e dono de 13 indicações. Os três voltam também em IMAX, formato para o qual os filmes foram idealizados.