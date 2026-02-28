Viver
Luto
Morre, aos 78 anos, ator e diretor Dennis Carvalho
A notícia do seu falecimento foi confirmada pelo hospital onde Dennis estava internado, no Rio
Publicado: 28/02/2026 às 12:41
Dennis Carvalho faleceu aos 78 anos no Rio de Janeiro (Foto: Rede Globo/João Cotta)
Morreu, na manhã deste sábado (28), o ator e diretor Dennis Carvalho. A notícia do seu falecimento foi confirmada pelo Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde estava internado.
Segundo informações do local, o hospital não tem a autorização da família para divulgar mais detalhes.
Matéria em atualização*
