Maciel Melo recebe título de Doutor Honoris Causa pela UFPE

Nesta quinta-feira (18), a partir das 16h, a UFPE realiza a cerimônia em que concederá o título de Doutor Honoris Causa a Maciel Melo.

O pernambucano Maciel Melo é um dos nomes confirmados para o evento (Foto: Charles Johnson/Divulgação)

Especialmente conhecido pelo seu trabalho no forró, o músico Maciel Melo receberá o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de Pernambuco nesta quinta-feira (18), a partir das 16h. O evento acontecerá no hall do Complexo de Convenções, Eventos e Entretenimento do campus de Recife.

A iniciativa reconhece o trabalho do artista como cantor, compositor e escritor, promovendo a valorização da cultura nordestina e difusão das tradições sertanejas. A proposta de outorga do Doutor Honoris Causa, feita pelo Gabinete do Reitor, foi aprovada em sessão ordinária do Conselho Universitário realizada em 1º de dezembro.

Sobre Maciel Melo

Natural de Iguaraci, no Sertão do Pajeú pernambucano, Maciel Melo é autor de mais de 20 álbuns e inúmeras composições consagradas na voz de artistas como Elba Ramalho, Dominguinhos, Fagner, Xangai, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. Com a canção “Caboclo sonhador”, interpretada pelo cantor Flávio José, tornou-se referência do forró contemporâneo fiel a sua matriz tradicional.

Muitas das suas músicas também foram incluídas em trilhas sonoras de novelas e filmes e, em 1991, Maciel ficou em segundo lugar na categoria Traditional Folk do Grammy. O artista também se destaca como autor de obras literárias de crônica, memória e poesia, na atuação em televisão e cinema e na participação em projetos culturais.