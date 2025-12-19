Ministro da Educação propõe aumento de 43% no orçamento das universidades federais em 2026

Ministro da Educação, Camilo Santana, esteve no Recife, nesta sexta-feira (19), a fim de receber o título de Doutor Honoris Causa pela Unicap e comentou a previsão de ampliar orçamento das federais em 43%

Ministro Camilo Santana disse que aumento pode não ser suficiente para cobrir cortes anteriores (MARINA TORRES/DP)

O Ministério da Educação espera ampliar o orçamento de universidades federais em 2026. O órgão enviou ao Congresso Nacional uma proposta de aumento de 43% no repasse de verbas para instituições federais de ensino superior, em relação aos anos anteriores.

A declaração foi feita pelo titular da pasta, Camilo Santana, que esteve no Recife, nesta sexta (19), para receber o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), área central da capital pernambucana.

A proposta enviada pelo Ministério da Educação, que prevê o aumento do orçamento, deve ser votada hoje (19), pelo Congresso Nacional, no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, durante a votação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026.

Camilo também destacou que, apesar da expectativa de maior verba disponível, talvez os valores não sejam suficientes para compensar os cortes anteriores no setor.

“O orçamento que encaminhamos vai ser votado hoje no Congresso. Se eu for comparar o último orçamento de 2022 e os valores que estão definidos pelas universidades agora, para 2026, nós vamos ter um aumento de algum tom de 43% do orçamento das universidades. Isso talvez nunca existiu. [...] Talvez não seja suficiente para recompor tudo o que sofreram no passado, mas é importante deixar muito claro, nós estamos ampliando o orçamento das universidades, comparado com 2022, em mais de 40%. Claro que vamos lutar para mais recursos, para mais investimentos, para que a gente possa fortalecer cada vez mais as nossas instituições”, comentou o Ministro.

Reconhecimento

O Ministro Camilo Santana esteve no Recife, nesta sexta (19), para receber o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Em evento realizado no Campus da Instituição, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, ele comentou o recebimento do reconhecimento.

“Toda vez que eu recebo uma homenagem dessas, aumenta as minhas responsabilidades, hoje como ministro da Educação, de fortalecer a educação nesse país, olhar para as pessoas que precisam ter acesso não só ao ensino básico, mas também ao ensino superior nesse país, por várias políticas importantes”, adiantou Camilo Santana.

“Me sinto muito honrado por essa homenagem. E hoje procurarei retribuir, contribuindo e trabalhando não só para o estado de Pernambuco, mas para o meu país, com essa missão hoje de ser ministro da Educação”.

O título de Doutor Honoris Causa é concedido a personalidades que se destacam por relevantes serviços prestados à sociedade e por contribuições significativas ao conhecimento, à cultura e às políticas públicas.