BBB26: Quem será eliminado hoje (24)? Enquete mostra votação acirrada
Milena, Chaiany e Maxiane disputam o paredão do BBB2026
Publicado: 24/02/2026 às 07:39
Entre as sisters Milena, Chaiany e Maxiane, uma será escolhida pelo público para deixar o programa (Fotos: Manoella Melo/Globo)
Milena, Chaiany e Maxiane disputam o paredão do Big Brother 2026. A sister escolhida pelo público para deixar a casa mais vigiada do Brasil será revelada noa edição ao vivo do programa, na noite desta terça-feira (24). Saiba como anda a votação.
Como o Paredão foi formado?
Milena foi indicada pelo líder da semana, Jonas.
Chaiany foi para a berlinda através da dinâmica do Duelo de Risco.
Ao atender o Big Fone no sábado (21), ela pôde escolher quem queria que disputasse o paredão com ela e escolheu Jordana. As duas receberam caixas: na sua, Jordana ganhou imunização, enquanto Chaiany foi emparedada.
No contragolpe, Chaiany puxou a pernambucana Maxiane para o Paredão.
Alberto Cowboy foi o mais votado pela casa, mas se salvou na prova Bate e Volta.
Enquete
A votação na enquete do UOL mostra uma disputa acirrada entre Milena e Maxiane, enquanto Chaiany aparece como a sister menos votada.
Confira as porcentagens exatas, checadas pelo Diario de Pernambuco às 07h30 do horário de Brasília.
1. Milena- 51,53%
2. Maxiane - 48,02%
3. Chaiany - 0,46%
Como votar no Gshow
O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.