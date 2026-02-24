° / °
BBB26: Quem será eliminado hoje (24)? Enquete mostra votação acirrada

Milena, Chaiany e Maxiane disputam o paredão do BBB2026

Ester Marques

Publicado: 24/02/2026 às 07:39

Entre as sisters Milena, Chaiany e Maxiane, uma será escolhida pelo público para deixar o programa/Fotos: Manoella Melo/Globo

Milena, Chaiany e Maxiane disputam o paredão do Big Brother 2026. A sister escolhida pelo público para deixar a casa mais vigiada do Brasil será revelada noa edição ao vivo do programa, na noite desta terça-feira (24). Saiba como anda a votação.

Como o Paredão foi formado?

Milena foi indicada pelo líder da semana, Jonas.

Chaiany foi para a berlinda através da dinâmica do Duelo de Risco.

Ao atender o Big Fone no sábado (21), ela pôde escolher quem queria que disputasse o paredão com ela e escolheu Jordana. As duas receberam caixas: na sua, Jordana ganhou imunização, enquanto Chaiany foi emparedada.

No contragolpe, Chaiany puxou a pernambucana Maxiane para o Paredão.

Alberto Cowboy foi o mais votado pela casa, mas se salvou na prova Bate e Volta.

Enquete

A votação na enquete do UOL mostra uma disputa acirrada entre Milena e Maxiane, enquanto Chaiany aparece como a sister menos votada.

Confira as porcentagens exatas, checadas pelo Diario de Pernambuco às 07h30 do horário de Brasília.

1. Milena- 51,53%

2. Maxiane - 48,02%

3. Chaiany - 0,46%

Como votar no Gshow

O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.

