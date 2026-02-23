Enquete BBB: Votação atualizada mostra quem será sister eliminada
Milena, Chaiany e Maxiane disputam o Paredão do BBB26
Publicado: 23/02/2026 às 07:46
Entre as sisters Milena, Chaiany e Maxiane, uma será escolhida pelo público para deixar o programa (Fotos: Manoella Melo/Globo)
O paredão dessa semana do Big Brother Brasil 2026 está sendo disputado por três pipocas da casa. Entre as sisters Milena, Chaiany e Maxiane, uma será escolhida pelo público para deixar o programa. A eliminada será revelada na edição ao vivo desta terça-feira (24).
Como o Paredão foi formado?
Chaiany foi para o Paredão pela dinâmica do Duelo de Risco. Ao atender o Big Fone no sábado (21), ela pôde escolher quem queria que disputasse o paredão com ela e escolheu Jordana. As duas receberam caixas: na sua, Jordana ganhou imunização, enquanto Chaiany foi emparedada.
No contragolpe do domingo (22), Chaiany escolheu Maxiane para disputar a eliminação com ela.
A sister Milena está na berlinda indicada pelo líder da semana, Jonas.
Alberto Cowboy foi o mais votado pela casa para ir ao Paredão, mas se salvou na prova Bate e Volta.
Enquete
Segundo a enquete do UOL, mais confiável para revelar o real resultado da votação, a pernambucana Maxiane deve ser a eliminada da semana no BBB26.
Confira as porcentagens exatas, checadas pelo Diario de Pernambuco às 07h30 do horário de Brasília.
1. Maxiane - 52,4%
2. Milena - 46,88%
3. Chaiany - 0,72%
Como votar no Gshow
O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.