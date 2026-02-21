Segurança terá reforço na Drilha de João Gomes no Recife no domingo (22)

Drilha de João Gomes contará com controle de acesso, interdições e atuação de forças policiais e equipes de emergência

Polícia Militar de Pernambuco (Foto: SDS-PE)

Um esquema especial de segurança será montado para a realização da apresentação do cantor João Gomes, marcada para este domingo (22), na Rua da Aurora, área central do Recife. Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, mais de 400 profissionais das forças de segurança e emergência devem atuar durante o evento, previsto para começar às 11h.

Haverá interdição de ruas no entorno e instalação de três pontos oficiais de entrada com controle de acesso e revista do público, sendo dois na Rua da Aurora e um na Rua Capitão Lima. As demais vias perpendiculares ao local da festa serão bloqueadas para pedestres e veículos.

A operação contará com atuação integrada da Polícia Militar de Pernambuco, Polícia Civil de Pernambuco e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, além do Grupamento Tático Aéreo.

A Polícia Militar fará o patrulhamento com equipes a pé e motorizadas durante toda a programação. Já a Polícia Civil manterá a Delegacia da Boa Vista em regime de plantão e disponibilizará um ponto para registro de boletins de ocorrência no local.

O Corpo de Bombeiros será responsável pelo atendimento a emergências e pela prevenção de acidentes, com viaturas de combate a incêndio, ambulância, embarcação e equipes técnicas para vistoria dos trios elétricos. Também está previsto o uso de drones para monitoramento da área.

Segundo a organização do esquema, haverá restrição à entrada de objetos considerados de risco, como garrafas de vidro, copos térmicos, fogos de artifício, objetos perfurantes ou cortantes, capacetes, sprays e itens de grande porte, como mesas e cadeiras. A medida, segundo a SDS, tem como objetivo reduzir riscos à integridade física dos participantes.