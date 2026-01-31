João Gomes, Alcione e Nação Zumbi: confira programação do Pernambuco Meu País no Recife
Festival acontece de 6 a 8 de fevereiro, no Terminal Marítimo do Recife
Publicado: 31/01/2026 às 17:41
Programação acontecete de 6 a 8 de fevereiro, no Terminal Marítimo do Recife (Foto: Silla Cadengue/Fundarpe)
O Festival Pernambuco Meu País desembarca no Terminal Marítimo do Recife nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, na semana pré-carnaval. A programação gratuita, que reúne nomes populares da música local e nacional, foi divulgada, neste sábado (31), pelo governo de Pernambuco.
Entre os destaques do evento estão João Gomes, Alcione, Nação Zumbi, Priscila Senna, Raphaela Santos e Glória Groove. A programação aposta também em encontros simbólicos e experiências marcantes, como a reunião do Galo da Madrugada com o Homem da Meia-Noite e os Bonecos Gigantes de Olinda, um tributo ao manguebeat com Nação Zumbi recebendo participação especial de Maciel Salú, além da presença de grandes nomes do brega pernambucano e artistas nacionais consagrados.
O evento é realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), o evento reafirma seu compromisso com a valorização dos artistas da terra e com o acesso democrático à cultura.
A edição no Recife acontece logo após o Pernambuco Meu País Verão, que levou programação especial de shows a Camaragibe, Recife, Jaboatão dos Guararapes, São José da Coroa Grande e Itamaracá.
Confira a programação:
Sexta-feira (6/02)
Alessandra Leão e Karina Buhr
Mestre Ambrósio
Mundo Livre S/A
Nação Zumbi - Da Lama ao Caos, com participação de Maciel Salú
João Gomes
Sábado (7/02)
Cortejo Gigantes de Pernambuco com o Homem da Meia Noite, Galo da Madrugada e Bonecos Gigantes de Olinda
Orquestra do Maestro Duda, com Nonô Germano, André Rio e Marron Brasileiro
Frevo Mulheres, com Nena Queiroga, Isadora Melo, Ylana Queiroga, Natasha Falcão e Laís Senna
Priscila Senna
Raphaela Santos
Domingo (8/02)
Bloco de Samba A Turma do Saberé
Orquestra Recife de Bambas, Gabi do Carmo, Karynna Spinelli, Maria Pagodinho e Gerlane Lops
Alcione
Belo
Glória Groove