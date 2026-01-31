° / °
Vida Urbana
CARNAVAL 2026

João Gomes, Alcione e Nação Zumbi: confira programação do Pernambuco Meu País no Recife

Festival acontece de 6 a 8 de fevereiro, no Terminal Marítimo do Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 31/01/2026 às 17:41

Seguir no Google News Seguir

Programação acontecete de 6 a 8 de fevereiro, no Terminal Marítimo do Recife /Foto: Silla Cadengue/Fundarpe

Programação acontecete de 6 a 8 de fevereiro, no Terminal Marítimo do Recife (Foto: Silla Cadengue/Fundarpe)

O Festival Pernambuco Meu País desembarca no Terminal Marítimo do Recife nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, na semana pré-carnaval. A programação gratuita, que reúne nomes populares da música local e nacional, foi divulgada, neste sábado (31), pelo governo de Pernambuco.

Entre os destaques do evento estão João Gomes, Alcione, Nação Zumbi, Priscila Senna, Raphaela Santos e Glória Groove. A programação aposta também em encontros simbólicos e experiências marcantes, como a reunião do Galo da Madrugada com o Homem da Meia-Noite e os Bonecos Gigantes de Olinda, um tributo ao manguebeat com Nação Zumbi recebendo participação especial de Maciel Salú, além da presença de grandes nomes do brega pernambucano e artistas nacionais consagrados.

O evento é realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), o evento reafirma seu compromisso com a valorização dos artistas da terra e com o acesso democrático à cultura.

A edição no Recife acontece logo após o Pernambuco Meu País Verão, que levou programação especial de shows a Camaragibe, Recife, Jaboatão dos Guararapes, São José da Coroa Grande e Itamaracá.


Confira a programação:

Sexta-feira (6/02)

Alessandra Leão e Karina Buhr
Mestre Ambrósio
Mundo Livre S/A
Nação Zumbi - Da Lama ao Caos, com participação de Maciel Salú
João Gomes

Sábado (7/02)

Cortejo Gigantes de Pernambuco com o Homem da Meia Noite, Galo da Madrugada e Bonecos Gigantes de Olinda
Orquestra do Maestro Duda, com Nonô Germano, André Rio e Marron Brasileiro
Frevo Mulheres, com Nena Queiroga, Isadora Melo, Ylana Queiroga, Natasha Falcão e Laís Senna
Priscila Senna
Raphaela Santos

Domingo (8/02)

Bloco de Samba A Turma do Saberé
Orquestra Recife de Bambas, Gabi do Carmo, Karynna Spinelli, Maria Pagodinho e Gerlane Lops
Alcione
Belo
Glória Groove

 

Veja também:

festival , João Gomes , nação zumbi , pernambuco meu país
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP