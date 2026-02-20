Festival de reggae reúne Siba Puri, Danzi e nomes da cena pernambucana no Recife
8º Grande Encontro Reggae Roots PE propõe reflexão sobre saberes ancestrais em contraponto à inteligência artificial, com três dias de shows e valorização da cultura pernambucana
Publicado: 20/02/2026 às 13:22
Siba Puri e Danzi são atrações no 8º Grande Encontro Reggae Roots PE (Fotos: Divulgação)
Enquanto o mundo debate inteligência artificial, o reggae pernambucano puxa a reflexão para outro lado: o da inteligência ancestral. A partir desta sexta-feira (20) até domingo (22), o 8º Grande Encontro Reggae Roots PE ocupa o centro do Recife com shows, discotecagens e atividades que celebram a cultura reggae e provocam o público a valorizar saberes de povos originários, quilombolas e comunidades tradicionais.
A abertura fica por conta da artista indígena e pernambucana Siba Puri - cujo trabalho mistura referências de maracatu e caboclinho com reggae, rap, trap e música eletrônica - e da baiana Danzi, que fará a sua estreia no Recife. No final de semana, é a vez de outros nomes da cena local, como Semente Sativa, Redenção Reggae e o encontro coletivo com Marcelo Santana, Afonjah e Gildo Brasáfrica, que recebem Zé Brown, Ednaldo Lima e Anninha Marley.
Com o mote "A Inteligência é Ancestral!", o evento propõe uma reflexão sobre o valor dos saberes tradicionais em tempos de inteligência artificial. "É uma provocação para resgatar a experiência acumulada de povos originários, comunidades afro-diaspóricas, periféricas, quilombolas e ribeirinhas", explica Marcelo Santana, um dos anfitriões.
Além da música, o festival promove rodas de diálogo, oficinas e ações voltadas à juventude e direitos sociais. Segundo Wagner Staden, diretor do evento, o objetivo é inserir Recife entre as referências no gênero. “O festival cumpre um papel fundamental para a difusão e fomento do reggae em nossa cidade. A ideia é sempre receber atrações de outros estados para promover o intercâmbio entre os artistas e colocar cada vez mais o Recife no centro da cultura reggae, valorizando nossos artistas e a cena local”.
Programação
Sexta, 20/02 - Pátio de São Pedro
17h - Tenda System Kafuá com Djs e Mcs convidados
19h30 - Banda Semente Yeshua. Part. especial de Cubana Rasta
21h - Siba Puri
22h - Danzi (BA)
23h30 - Tenda System Kafuá com Djs e Mcs convidados
Sábado, 21/02 - Pátio de São Pedro
16h - Tenda System Kafuá com Djs e Mcs convidados
19h - Banda Redenção Reggae
20h - Semente Sativa
22h - O Grande Encontro de Marcelo Santana, Gildo Brasáfrica, Afonjah e convidados: Zé Brown, Ednaldo Lima e Anninha Marley
00h - Tenda System Kafuá com Djs e Mcs convidados
Domingo, 22/02 - Rua da Moeda (Bairro do Recife)
16H - Equipe Monte Zion e Coletivo Reggae Roots Garanhuns
20H - Encerramento