Flávio Andradde apresenta o lado cômico do cotidiano no Recife em show de comédia

O espetáculo "Que Rolê Foi Esse?!", do humorista recifense Flávio Andradde, transforma perrengues do dia a dia em riso neste sábado, no Teatro Luiz Mendonça

Comediante Flávio Andradde relata vivências pessoais no espetáculo "Que Rolê Foi Esse" (Foto: Fernando Duarte/Divulgação)

Sabe aquele dia em que absolutamente tudo dá errado? Pois é, todo mundo tem um desses para contar. Neste sábado (21), às 21h, Flávio Andradde sobe ao palco do Teatro Luiz Mendonça para provar que você não está sozinho. No espetáculo "Que Rolê Foi Esse?!", o humorista recifense transforma perrengues do dia a dia, como conversas estranhas no ônibus ou reuniões constrangedoras no trabalho, em pura diversão. Os ingressos estão disponíveis no site do teatro, com valores entre R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira).

A noite promete ser o momento ideal para revisitar, e finalmente gargalhar, daquelas recordações que ficaram para trás por serem tão embaraçosas. “A ideia é a gente dar risada dos rolês que todo mundo já viveu e vai se identificar no show”, explica Flávio, em entrevista ao Diario.

Uma das cenas preferidas do público é a do diálogo indesejado no ônibus: aquela situação clássica da pessoa ao lado que não para de falar enquanto você não vê a hora de chegar em casa. "É um momento que só tem eu no palco, mas a galera enxerga a outra pessoa de tão realista que é. Eu brinco muito com a imaginação das pessoas", explica ele, que possui experiência no teatro.

Entusiasta da comédia de identificação, o comediante tem à disposição um arsenal construído a partir da própria vivência, somada a histórias de amigos e causos de roda de conversa. “Depois que vira profissão, nada passa batido. Tudo tem um segundo olhar. Até uma coisa ruim pode virar piada”, conta. A plateia também entra na brincadeira com o quadro "Rolê da Galera", em que o público compartilha seus próprios perrengues, com resultados sempre imprevisíveis e, claro, muitas gargalhadas.

Atualmente morando em São Paulo, Flávio revela que o Recife ainda é o cenário da maioria dos suas enrascadas, embora a chegada à nova casa tenha ocorrido em um momento, no mínimo, inoportuno. Ele desembarcou na capital paulista em janeiro de 2020, e logo viu os teatros fecharem e a carreira ao vivo parar por conta da pandemia. Um cenário totalmente oposto ao que imaginou quando decidiu se mudar. “Perrengue maior eu acho que não há”, relembra.

Passada a tormenta, Flávio não apenas retomou a carreira como a expandiu. Hoje, coleciona milhões de seguidores nas redes sociais, participações em programas de TV e podcasts, além de espetáculos que rodam o Brasil. Voltar ao Recife neste sábado, portanto, é também revisitar todos os momentos que o trouxeram até aqui. “Se eu pudesse, faria um show aqui todo mês. Estou em casa, com meu povo, que fala minha língua, que pensa como eu. As histórias foram vividas aqui. Compartilhar isso com meu povo não tem explicação”, celebra. A apresentação no Luiz Mendonça será a última de “Que Rolê Foi Esse?!”. O novo show, “Como Sobreviver à Própria Família”, chega em março.

Enquanto ganha cada vez mais seguidores, Flávio também vê novos espectadores que o conhecem através da internet. Só que, segundo ele, o show não se compara a assistir um corte pelo celular. “Ao vivo é muito melhor”, garante. “Meu show é energia positiva do início ao fim. É sobre dar risada junto, esquecer os problemas e aliviar as tensões. Um programa tranquilo, para toda a família, sem nada pesado. Quem for vai encontrar muita risada e energia boa”, completa.

