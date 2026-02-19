Warner reabre negociações com a Paramount, que recebe prazo final para fazer "melhor oferta"

Compra do estúdio pela Netflix vem sendo suscetivamente atrapalhado pelas tentativas da Paramount de adquirir o conglomerado de mídia; assunto pode chegar a um ponto final em breve

(Logos dos conglomerados de mídia)

Em uma possível reviravolta no caso da venda da Warner Bros. Discovery para a Netflix, que tem mobilizado o mercado de Hollywood desde dezembro de 2025 em torno de uma das maiores aquisições da história do entretenimento. A Paramount Skydance — que, desde o começo, vem disputando com a gigante do streaming pela compra do estúdio — deve apresentar até o dia 23 de fevereiro a sua "melhor e final oferta".

O prazo foi chancelado pela Netflix, administrada por Ted Sarrandos, que firmou uma série de acordos com a Warner com relação à possibilidade de reabertura de negociações. Entre eles, é determinado que seja pago um valor de cerca de US$ 2,8 bilhões em multa caso o acordo com a Netflix seja desfeito, o que a Paramount já se mostrou disposta a fazer.

David Zaslav, atual CEO da Warner, afirmou que o envolvimento com a Paramount, administrada por David Ellison, nesses últimos dias tem sido para deixar as propostas claras para os acionistas. Feita a última oferta, a Netflix poderá ainda tentar igualar.