Tom Noonan, ator de 'Caçador de Assassinos' e 'Robocop 2', morre aos 74 anos

Ator norte-americano era conhecido por interpretar vilões também em filmes como "Manhunter" e "A Promessa"

(Divulgação)

O ator norte-americano Tom Noonan, conhecido por interpretar vilões em filmes como "Caçador de Assassinos" e "Robocop 2", morreu no último sábado, 14, aos 74 anos. A informação da morte do artista foi divulgada nesta quarta-feira, 18, no perfil do Facebook do cineasta Fred Dekker. A causa da morte não foi divulgada.

Ele também interpretou antagonistas em filmes como "Manhunter" e "A Promessa".