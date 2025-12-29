Ana Castela e Zé Felipe anunciam o fim do relacionamento após dois meses

Em comunicado, Zé Felipe pede respeito e nega boatos, afirmando que a decisão foi amigável e consensual com Ana Castela

Relacionamento de Zé Felipe e Ana Castela durou 2 meses (Foto: Reprodução/instagram)

Na noite desta segunda-feira (29), o cantor Zé Felipe e a sertaneja Ana Castela anunciaram oficialmente o fim do namoro. O relacionamento, que durou cerca de dois meses, havia começado logo após Zé encerrar seu casamento com a influenciadora Virginia Fonseca e Ana terminar seu noivado com o cantor Gustavo Mioto.



Para esclarecer a separação e afastar especulações, Zé Felipe publicou um longo e emocionado comunicado em suas redes sociais. Na mensagem, ele agradeceu pelos momentos vividos a dois, expressou carinho pela família Castela e afirmou que o término não foi motivado por brigas.

"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela, coisas que eu não fazia há muito tempo", escreveu o cantor.

Ele continuou, estendendo sua gratidão aos ex-sogros, Michelle e Rodrigo, e aos irmãos de Ana, Dorico, Duda e Vetuche: "Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês."

O cantor foi categórico em afirmar que a decisão foi tomada de forma madura e conversada: "Nosso término não foi por briga. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho em busca de nossos objetivos individuais. Desejo a ela toda a felicidade do mundo."

O relacionamento de Ana Castela e Zé Felipe, embora curto, foi bastante comentado, especialmente por ter se iniciado logo após o fim de compromissos anteriores de ambos. A rapidez com que começou e terminou gerou intensa curiosidade do público, mas o tom do comunicado busca encerrar o capítulo de forma respeitosa e tranquila.