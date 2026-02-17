Carregador de boneco gigante de Wagner Moura é o mesmo que levou Fernanda Torres: "Pé quente"
No ano passado, Wendel Galdino desfilou e emocionou as ladeiras de Olinda com o boneco de Fernanda Torres
Publicado: 17/02/2026 às 14:18
O boneco gigante de Wagner Moura, segurando o Globo de Ouro e usando a camisa da Pitombeira (Foto: Wanderson Oliveira/DP Foto)
Pelo segundo ano consecutivo, Wendel Galdino, de 34 anos, carrega nos ombros o boneco gigante de um ator indicado ao Oscar. No ano passado, desfilou e emocionou as ladeiras de Olinda no carnaval com o boneco de Fernanda Torres. Agora, conduz Wagner Moura.
Faltando pouco menos de um mês para a cerimônia do Oscar 2026, Wendel acredita que levará sorte para o filme pernambucano ‘O Agente Secreto’, que concorre em quatro categorias. Em 2025, em pleno carnaval, o longa ‘Ainda Estou Aqui’ faturou o prêmio de Melhor Filme Internacional.
“Ano passado carreguei a boneca da Fernanda Torres, que ganhou um Oscar. E hoje, este ano, pé quente de novo. Agora, com Wagner Moura”, vibra o carregador.
O boneco gigante do ator baiano e o do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, que dirige ‘O Agente Secreto’, foram criados pelo Mestre Camarão. “Este ano eu fiz Wagner e Kleber, que são o tempero baiano com o tempero pernambucano”, diverte-se o artista.
O boneco de Wagner possui duas vestimentas: a de gala e a blusa do bloco Pitombeira dos Quatro Cantos, que é usada por Armando, personagem do ator no longa.