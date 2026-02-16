Ivete Sangalo apoia João Gomes após cantor demonstrar nervosismo em trio no Carnaval de Salvador

Registros do momento viralizaram rapidamente nas redes sociais e o gesto da cantora foi elogiado por fãs e internautas

João Gomes e Ivete Sangalo em trio no Carnaval de 2026 (Reprodução/Redes sociais )

Mesmo habituado a grandes plateias, o cantor pernambucano João Gomes demonstrou nervosismo ao participar do desfile de um trio elétrico no Carnaval de Salvador, nesse sábado (14). O artista subiu ao trio comandado por Ivete Sangalo e, durante a apresentação, revelou ao público que estava apreensivo.

A fala aconteceu enquanto João interpretava uma versão em ritmo de axé da música Dengo. Apesar da boa recepção dos foliões, a reação do cantor chamou atenção. Ivete conduziu o momento com leveza, dançou e o incentivou a seguir com a apresentação, oferecendo apoio visível diante da multidão.

Após a participação, João Gomes se despediu do trio, encerrando o momento em clima descontraído. Ivete Sangalo ainda fez comentários bem-humorados sobre a timidez demonstrada pelo cantor, arrancando risos do público.





Confira registros do momento: