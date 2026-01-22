Carnaval 2026: Recife anuncia programação completa nesta quinta (22); confira artistas confirmados

Entres os artistas anunciados estão Iza, Ludmilla, Seu Jorge , Priscilla Senna, João Gomes, Jota Pê e Mestrinho. A programação completa do Carnaval do Recife 2026 será anunciada nesta quinta (22)

Iza e Ludmilla são atrações do Carnaval 2026, no Recife (Divulgação)

A programação completa dos seis dias de folia do Carnaval 2026 do Recife será divulgada nesta quinta (22), em um evento realizado pela Prefeitura da Capital no Paço do Frevo, na região central da cidade. A expectativa é de que 3,6 milhões de pessoas possam curtir os festejos carnavalescos recifenses.

Durante a coletiva, serão divulgadas informações sobre a programação dos polos, incluindo o Marco Zero, o Baile Municipal, identidade visual e decoração da festa, além de dados do turismo e detalhes sobre as Centrais Gastronômica e de Artesanato.

No início do mês, alguns dos artistas que participarão do Carnaval do Recife foram antecipadamente anunciados. Entre eles estão Iza, Ludmilla, Seu Jorge, Priscilla Senna, João Gomes, Jota Pê e Mestrinho.

Homenageados

Com o "Carnaval do Futuro", Carnaval 2026 do Recife homenageia o cantor Lenine, a iabassê Carmen Virgínia e o tradicional Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos no próximo ano.

Confira alguns dos nomes confirmados para o Carnaval 2026:

Alceu Valença

Almério

Almir Rouche

Alok

André Rio

Antônio Nóbrega

Antúlio Madureira

Ave Sangria

Banda de Pau e Corda

Banda Eddie

Belo Xis

Bloco do Silva

Buhr

Cascabulho

Chico César

Chinaina

Claudionor Germano

Conde Só Brega

Coral Edgar Morais

Devotos

Ed Carlos

Edilza Aires

Elba Ramalho

Fafá de Belém

Família Salustiano e a Rabeca Encantada

Flaira Ferro

Gaby Amarantos

Geraldo Azevedo

Gerlane Lops

Getúlio Cavalcanti

Guerreiros do Passo

Gustavo Travassos

Iza

Isadora Melo

João Gomes + Jota.Pê + Mestrinho (Dominguinho)

Jota Michiles

Joyce Alane

Juliano Holanda

Karynna Spinelli

Larissa Lisboa

Lenine e convidados

Lia de Itamaracá

Liniker

Ludmilla

Maciel Salú

Maestro Duda

Maestro Edson Rodrigues

Maestro Forró e OPBH

Mariene de Castro

Marron Brasileiro

Martins

Michelle Melo

Mundo Livre

Nena Queiroga

Nonô Germano

Orquestra Malassombro

Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo

Orquestrão - 20 anos

Os Neiffs

Otto

Pato Fu

PC Silva

Pixote

Priscila Senna

Quinteto Violado

Raphaela Santos

Recife Capital do Brega

Romero Ferro

SaGrama

Seu Jorge

Siba

Silvério Pessoa

Som da Terra

Sorriso Maroto

Spok Frevo Orquestra

Vanessa da Mata