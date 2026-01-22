Carnaval 2026: Recife anuncia programação completa nesta quinta (22); confira artistas confirmados
Entres os artistas anunciados estão Iza, Ludmilla, Seu Jorge , Priscilla Senna, João Gomes, Jota Pê e Mestrinho. A programação completa do Carnaval do Recife 2026 será anunciada nesta quinta (22)
Publicado: 22/01/2026 às 10:00
Iza e Ludmilla são atrações do Carnaval 2026, no Recife (Divulgação)
A programação completa dos seis dias de folia do Carnaval 2026 do Recife será divulgada nesta quinta (22), em um evento realizado pela Prefeitura da Capital no Paço do Frevo, na região central da cidade. A expectativa é de que 3,6 milhões de pessoas possam curtir os festejos carnavalescos recifenses.
Durante a coletiva, serão divulgadas informações sobre a programação dos polos, incluindo o Marco Zero, o Baile Municipal, identidade visual e decoração da festa, além de dados do turismo e detalhes sobre as Centrais Gastronômica e de Artesanato.
No início do mês, alguns dos artistas que participarão do Carnaval do Recife foram antecipadamente anunciados. Entre eles estão Iza, Ludmilla, Seu Jorge, Priscilla Senna, João Gomes, Jota Pê e Mestrinho.
Homenageados
Com o "Carnaval do Futuro", Carnaval 2026 do Recife homenageia o cantor Lenine, a iabassê Carmen Virgínia e o tradicional Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos no próximo ano.
Confira alguns dos nomes confirmados para o Carnaval 2026:
Alceu Valença
Almério
Almir Rouche
Alok
André Rio
Antônio Nóbrega
Antúlio Madureira
Ave Sangria
Banda de Pau e Corda
Banda Eddie
Belo Xis
Bloco do Silva
Buhr
Cascabulho
Chico César
Chinaina
Claudionor Germano
Conde Só Brega
Coral Edgar Morais
Devotos
Ed Carlos
Edilza Aires
Elba Ramalho
Fafá de Belém
Família Salustiano e a Rabeca Encantada
Flaira Ferro
Gaby Amarantos
Geraldo Azevedo
Gerlane Lops
Getúlio Cavalcanti
Guerreiros do Passo
Gustavo Travassos
Iza
Isadora Melo
João Gomes + Jota.Pê + Mestrinho (Dominguinho)
Jota Michiles
Joyce Alane
Juliano Holanda
Karynna Spinelli
Larissa Lisboa
Lenine e convidados
Lia de Itamaracá
Liniker
Ludmilla
Maciel Salú
Maestro Duda
Maestro Edson Rodrigues
Maestro Forró e OPBH
Mariene de Castro
Marron Brasileiro
Martins
Michelle Melo
Mundo Livre
Nena Queiroga
Nonô Germano
Orquestra Malassombro
Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo
Orquestrão - 20 anos
Os Neiffs
Otto
Pato Fu
PC Silva
Pixote
Priscila Senna
Quinteto Violado
Raphaela Santos
Recife Capital do Brega
Romero Ferro
SaGrama
Seu Jorge
Siba
Silvério Pessoa
Som da Terra
Sorriso Maroto
Spok Frevo Orquestra
Vanessa da Mata