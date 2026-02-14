° / °
REALITY SHOW

BBB 26: Edilson Capetinha pode ser expulso após briga com Leandro Boneco? Veja vídeo

Durante uma discussão, Edilson Capetinha empurrou o rosto de Leandro Boneco mais de uma vez, o que pode fazer com que ele seja expulso

Diario de Pernambuco

Publicado: 14/02/2026 às 02:51

Internautas pedem expulsão de Edilson Capetinha após suposta agressão a Leandro Boneco/Reprodução

A situação ficou tensa no Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) na madrugada deste sábado (14). Os brothers Edilson Capetinha e Leandro Boneco protagonizaram uma briga que rapidamente repercutiu nas redes sociais e levantou um questionamento entre o público: Edilson pode ser expulso do programa?

Durante uma discussão, Edilson Capetinha fez declarações consideradas como ameaças por Leandro Boneco e empurrou seu rosto mais de uma vez. Na sequência, Boneco pergunta: “Você vai ficar me agredindo de graça?”

Até o momento, a produção do programa não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.

