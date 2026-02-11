BBB 26: Sol pode ser expulsa após briga com Ana Paula Renault? Veja vídeo

Durante o desentendimento, Sol teria apertado o braço e empurrado Ana Paula, o que motivou reações imediatas do público nas redes sociais

Internautas pedem expulsão de Sol do BBB 26 após suposta agressão a Ana Paula (Reprodução/Globoplay)

A situação ficou tensa no Big Brother Brasil 2026 após o Paredão. Na manhã desta quarta-feira (11), as sisters Ana Paula Renault e Sol protagonizaram uma briga que rapidamente repercutiu nas redes sociais e levantou um questionamento entre o público: Sol pode ser expulsa do programa?

O conflito ganhou força depois que Milena bateu na porta dos quartos para acordar os adversários. Em seguida, Sol se levantou e foi até outro quarto para acordar o restante dos participantes. A atitude deu início a uma discussão que acabou se intensificando.

Durante o desentendimento, Sol teria apertado o braço e empurrado Ana Paula, o que motivou reações imediatas do público nas redes sociais, com internautas debatendo se a atitude poderia resultar em punição mais severa dentro do reality.

Até o momento, a produção do programa não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.

Confira o momento da confusão: