BBB 26: Sol é expulsa do programa após briga com Ana Paula Renault; veja vídeo
Sol Vega deixou o reality após briga com Ana Paula Renault; produção considerou infração às regras do programa
Publicado: 11/02/2026 às 14:25
Internautas pediram expulsão da participante Sol Vega do BBB 26 após suposta agressão contra Ana Paula Renault (Reprodução/Globoplay)
A participante Sol Vega foi expulsa do Big Brother Brasil 2026 após se envolver em uma briga com Ana Paula Renault na manhã desta quarta-feira (11).
O conflito teve início quando a sister Milena, aliada de Ana Paula, bateu na porta dos quartos para acordar os adversários. Em seguida, Sol se levantou e foi até o outro quarto para acordar o restante dos participantes, o que deu início à discussão.
Durante o desentendimento, Sol apertou o braço e empurrou Ana Paula, atitude considerada uma infração às regras do reality show. Após a análise das imagens, a produção optou pela expulsão da participante.
Confira o momento em que a expulsão de Sol é anunciada:
