EXPULSÃO

BBB 26: Sol é expulsa do programa após briga com Ana Paula Renault; veja vídeo

Sol Vega deixou o reality após briga com Ana Paula Renault; produção considerou infração às regras do programa

Milena Galvão

Publicado: 11/02/2026 às 14:25

Internautas pediram expulsão da participante Sol Vega do BBB 26 após suposta agressão contra Ana Paula Renault/Reprodução/Globoplay

Internautas pediram expulsão da participante Sol Vega do BBB 26 após suposta agressão contra Ana Paula Renault (Reprodução/Globoplay)

A participante Sol Vega foi expulsa do Big Brother Brasil 2026 após se envolver em uma briga com Ana Paula Renault na manhã desta quarta-feira (11).

O conflito teve início quando a sister Milena, aliada de Ana Paula, bateu na porta dos quartos para acordar os adversários. Em seguida, Sol se levantou e foi até o outro quarto para acordar o restante dos participantes, o que deu início à discussão.

Durante o desentendimento, Sol apertou o braço e empurrou Ana Paula, atitude considerada uma infração às regras do reality show. Após a análise das imagens, a produção optou pela expulsão da participante.

Confira o momento em que a expulsão de Sol é anunciada:

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

