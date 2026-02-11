° / °
REALITY SHOW

BBB 26: Adversários pedem expulsão de Milena após gesto na cozinha; veja momento

Se confirmada, essa será a quarta expulsão da temporada do reality.

Lara Duarte

Publicado: 11/02/2026 às 17:29

Adversários pedem expulsão de Milena após gesto na cozinha (Reprodução/TV Globo)

Internautas pedem a expulsão de Milena após um incidente ocorrido durante uma discussão na cozinha da casa. 

De acordo com as imagens exibidas pelo programa e repercutidas nas redes sociais, Milena estava próxima aos participantes segurando um garfo durante uma briga na cozinha. Internautas afirmam que ela teria apontado o utensílio em direção à participante Marciele, e que o objeto quase teria atingido a atriz Solange Couto

O episódio gerou ampla repercussão entre os telespectadores e dividiu opiniões nas redes sociais. Usuários ainda afirmam que Milena teria mergulhado o garfo em óleo quente antes de direciona-lo às colegas.

A conta oficial do também participante Jonas Sulzbach se posicionou na rede social X pedindo a expulsão da sister pelo ato representar "risco à integridade física de todos"

Se confirmada, essa será a quarta expulsão da temporada do reality. 

