BBB 26: Enquete revela quem deixa o programa nesta terça (20)

Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega disputam o Paredão dessa semana e enquete mostra quem deve ser eliminado

Quarto Paredão do BBB26: Babu Santana, Sol Vega e Sarah Trindade (Foto: Manoella Mello/Globo)

O próximo eliminado do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) será anunciado ao público no programa ao vivo desta terça-feira (10). Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil.

Como foi formado o Paredão?

Juliano Floss e Sol Vega decidiram colocar a sister Samira no Paredão, após a dinâmica do Duelo de Risco, mas a pipoca venceu a prova Bate e Volta e se livrou da possível eliminação.

Babu foi indicado pelo líder da semana, Jonas Sulzbach. Sarah Andrade foi escolhida por Babu no Contragolpe.

Sol Vega foi a terceira veterana indicada ao Paredão dessa semana, por receber 10 votos da casa.

Enquete

A enquete do UOL atualizada mostra quem deve ser o quarto eliminado do BBB26.

Segundo a votação, checada pelo Diario de Pernambuco às 08h00 do horário de Brasília, Sarah Andrade pode deixar ser a próxima a deixar o programa, com aproximadamente 10% de diferença entre o segundo colocado.

Confira as porcentagens exatas:

1. Sarah Andrade - 53,17%

2. Babu Santana - 43,91%

3. Sol Vega - 2,92%

Como votar no Gshow?

O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.