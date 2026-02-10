° / °
Enquete BBB 26: Votação parcial do paredão tem disputa apertada de veteranos

O paredão é formado por Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega

Marlon Júlio

Publicado: 10/02/2026 às 17:08

Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega estão emparedados/Globo

O Big Brother Brasil 26 anunciará seu quarto eliminado na noite desta terça-feira (10). Pela primeira vez, o paredão é formado por três veteranos: Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega.

A enquete do portal Uol, que mede a preferência do público, indica que Sarah será a eliminada da semana, tendo 54,92% dos votos.

Com 42,32%, Babu também corre risco de ser eliminado.

Ainda de acordo com a pesquisa, Sol é a sister que tem menos chances de ser eliminada, estando com apenas 2,76% dos votos.

 

*A enquete foi conferida às 17h e possuía 1.027.761 votos.

 

Que horas começa o BBB 26 hoje (10/2)?

O Big Brother Brasil começará às 22h25. O programa será exibido logo após a novela Três Graças.

