Enquete BBB 26: Votação parcial do paredão tem disputa apertada de veteranos
O paredão é formado por Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega
Publicado: 10/02/2026 às 17:08
Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega estão emparedados (Globo)
O Big Brother Brasil 26 anunciará seu quarto eliminado na noite desta terça-feira (10). Pela primeira vez, o paredão é formado por três veteranos: Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega.
A enquete do portal Uol, que mede a preferência do público, indica que Sarah será a eliminada da semana, tendo 54,92% dos votos.
Com 42,32%, Babu também corre risco de ser eliminado.
Ainda de acordo com a pesquisa, Sol é a sister que tem menos chances de ser eliminada, estando com apenas 2,76% dos votos.
*A enquete foi conferida às 17h e possuía 1.027.761 votos.
Que horas começa o BBB 26 hoje (10/2)?
O Big Brother Brasil começará às 22h25. O programa será exibido logo após a novela Três Graças.