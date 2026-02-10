° / °
CARNAVAL 2026

Associação das Agremiações de Frevo de Olinda se manifesta sobre atividades das baterias de samba na cidade

Foliões de Olinda se queixaram do uso de baterias no carnaval da cidade; Associação das Agremiações de Frevo emitiu nota nas redes sociais reforçando a crítica

Andre Guerra

Publicado: 10/02/2026 às 12:04

/Hugo Muniz/Divulgação

Nos últimos dias, foliões de Olinda vem se queixando da utilização de baterias no Sítio Histórico, afirmando que descaracterizam a identidade carnavalesca da cidade.

O assunto se tornou centro de fortes discussões nas redes sociais e a Associação das Agremiações de Frevo de Olinda emitiu uma nota destacando a importância do frevo como patrimônio imaterial da humanidade e criticando a interferência desses instrumentos nos espaços conhecidos pela tradição pernambucana.

"O frevo arrasta multidões nas ruas estreitas da cidade, nascido e criado com uma formação musical própria para execução acústica, sem a necessidade de amplificação mecânica. As orquestras desfilam há mais de um século em harmonia com os modos de vida do Sítio Histórico de Olinda", diz a nota, publicada nas redes sociais.

A associação prossegue: "A crescente presença de baterias de samba com paredões de som de alta potência, além de descaracterizar o ambiente sonoro do Carnaval olindense, interfere diretamente no desfile das agremiações tradicionais, atropela os pulmões acústicos dos músicos das orquestras, bloqueia cortejos históricos de forma inadvertida, ameaça o patrimônio material em razão da potência sonora e agride o mais aclamado patrimônio carnavalesco de Pernambuco: o frevo".

A manifestação salienta que não está propondo uma disputa entre culturas, mas uma adequação ao local e à proteção do patrimônio material e imaterial. "Todo mundo é bem-vindo em Olinda, desde que respeite os modos de fazer do anfitrião responsável por tornar esse Carnaval conhecido no mundo", afirma o texto. "O frevo é código-fonte do Carnaval pernambucano. É algo que nos torna únicos no planeta. Nossa impressão digital".

A nota encerra: "Da madeira que o cupim foge do cheiro, é feito o frevo. Eterno!".

