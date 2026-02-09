Causa da morte da atriz Catherine O'Hara é revelada

A atriz morreu no dia 30 de janeiro, aos 71 anos

Atriz Catherine O'Hara (MICHAEL TRAN / AFP)

A vencedora do Emmy Catherine O'Hara, estrela do filme "Esqueceram de Mim", morreu em decorrência de um coágulo sanguíneo nos pulmões, revelou nesta segunda-feira (9) seu atestado de óbito.

A atriz canadense foi levada às pressas para o hospital em 30 de janeiro após apresentar dificuldades para respirar em sua casa no luxuoso bairro de Brentwood, em Los Angeles.

A estrela de 71 anos, que atuou em "Os Fantasmas se Divertem" e mais recentemente na sátira da Apple TV "The Studio", foi declarada morta pouco depois.

O atestado de óbito da atriz indicou que ela morreu de embolia pulmonar e mencionou um câncer retal como fator secundário.

O'Hara nasceu em Toronto em 1954, onde iniciou sua carreira no grupo de improvisação Second City Theatre, ao lado de Eugene Levy, com quem colaboraria em diversas produções, incluindo a muito bem-sucedida série "Schitt's Creek".

Sua estreia no cinema ocorreu justamente ao lado de Levy, em "Imagem Dupla" (1980).

Após vários papéis na televisão, O'Hara conquistou o público com seu papel em "Os Fantasmas se Divertem", de Tim Burton, no qual interpretou Delia, a frívola madrasta de Lydia Deetz, personagem de Winona Ryder.

Mais tarde, ela se casaria com o designer de produção do filme, Bo Welch, com quem teve dois filhos, Matthew e Luke.

Dois anos depois, outro papel materno consolidaria seu carisma nas telas ao interpretar a mãe de Macaulay Culkin na comédia de grande sucesso "Esqueceram de Mim", que impulsionou a carreira do então ator infantil.

O'Hara voltaria ao papel na sequência "Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York" (1992) e colaboraria novamente com Burton ao dar voz a Sally, protagonista da animação "O Estranho Mundo de Jack".

Em seguida, vieram uma série de papéis na televisão, incluindo participações em "Segura a Onda", "Modern Family" e na distópica "The Last of Us".

Mas, sem dúvida, foi seu papel protagonista em "Schitt's Creek" que a transformou em um ícone contemporâneo.

A atuação lhe rendeu o Emmy de melhor atriz em 2020. Ela também conquistou um Globo de Ouro e um prêmio do Sindicato dos Atores de Hollywood (SAG).