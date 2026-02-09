BBB 26: Enquete mostra votação atualizada e aponta disputa acirrada

Quarto Paredão do BBB 26 está formado entre Babu, Sarah e Sol Vega

Quarto Paredão do BBB26: Sol Vega, Babu Santana e Sarah Andrade (Fotos: Manoella Mello/Globo)

O quarto Paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) foi formado no último domingo (8), e a votação para eliminar mais um participante começou. Dessa vez, os veteranos Babu, Sarah e Sol disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil.

O participante mais votado será eliminado nesta terça-feira (9), durante o programa ao vivo.

Como foi formado o Paredão

O líder da semana, Jonas Sulzbach, indicou Babu. No Contragolpe, Babu escolheu Sarah Andrade. Mais votada pela casa, Sol Vega entrou na disputa com os outros dois veteranos.

Samira foi a primeira a ser colocada no Paredão desta semana, por decisão de Juliano Floss e Sol Vega durante a dinâmica do Duelo de Risco, mas se livrou da berlinda ao vencer a prova Bate e Volta.



Enquete



O resultado parcial da enquete UOL revela a vontade do público neste quarto Paredão, e aponta a sister Sol como a menos provável a deixar o programa.

Confira as porcentagens exatas, checadas pelo Diario de Pernambuco às 07h30 do horário de Brasília.

1. Sarah Andrade - 50,79%

2. Babu Santana - 46,06%

3. Sol Vega - 3,15%

Como votar no Gshow

O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.