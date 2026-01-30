Paulo Augusto é expulso do Big Brother Brasil 26; veja momento da expulsão

Paulo Augusto (Globo/ Manoella Mello)

O participante Paulo Augusto, natural de Inhumas (GO), foi expulso do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) no começo da noite desta sexta-feira (30).

A razão da expulsão foi um empurrão dado no participante Jonas ao ser tocado o Big Fone, mecânica do programa onde há uma disputa para ver quem atende primeiro, da manhã desta sexta.

Agora à tarde, PA, como era chamado dentro da casa, foi convidado ao confessionário e os demais Brothers receberam um aviso da produção. "Por ter colocado em risco a integridade física do participante Jonas, Paulo Augusto está fora do Big Brother Brasil".

"Após análise das imagens da dinâmica do Big Fone na manhã de hoje constatou-se que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas e, seguindo as regras, Paulo Augusto foi desclassificado. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt", divulgou a TV Globo em nota à imprensa.