BBB 26: Casa vai para o 'Tá Com Nada' após punições de Ana Paula Renault e Milena

As infrações fizeram o Vacilômetro atingir o limite, o que levou todos os participantes à penalização coletiva

Casa do BBB vai para o 'Tá Com Nada' após punições de Ana Paula Renault e Milena (Reprodução/TV Globo.)

A casa do BBB 26 entrou no Tá Com Nada na manhã desta segunda-feira, 2, após uma sequência de punições gravíssimas envolvendo Ana Paula Renault e Milena. As infrações fizeram o Vacilômetro atingir o limite, o que levou todos os participantes à penalização coletiva.

O que é o 'Tá Com Nada'

Ana Paula recebeu punição gravíssima ao não entrar no Confessionário para realizar o Raio-X antes de o cronômetro zerar. Com o descumprimento da regra, a jornalista perdeu 500 estalecas. Pouco antes, no Quarto Sonho de Eternidade, ela havia dito a Milena que não participaria da dinâmica naquele dia. Além disso, Ana Paula também foi punida por falar sem o microfone, o que resultou na perda adicional de 50 estalecas.

Na cozinha, os participantes se apressaram para tomar café da manhã, temendo a penalização iminente. "Quem mais teve menos 500 [estalecas]?", questionou Ana Paula. Milena respondeu: "Eu, Juliano e Max". Em seguida, a jornalista comentou: "Então, a culpa não foi minha".

A situação se agravou após Milena, que integra a Xepa, consumir um abacaxi pertencente ao Vip, o que também configura punição gravíssima. A sister perdeu 500 estalecas e, logo depois, uma sirene foi acionada na casa anunciando a entrada no Tá Com Nada.

Em conversa com Juliano Floss, Milena ironizou a punição. "Acabei de comer um abacaxi. Só um abacaxi, eu podia ter comido a pizza", disse. O influenciador respondeu: "Podia ter comido dois, comeu um só".

Como funciona o Tá Com Nada

O Vacilômetro contabiliza infrações cometidas pelos participantes ao longo do dia. Ao atingir o limite estabelecido, todos os moradores da casa são punidos, independentemente de quem tenha cometido o vacilo.

Quando a casa entra no Tá Com Nada, todas as regalias são suspensas. Os mantimentos disponíveis são confiscados, e os brothers passam a ter acesso apenas a itens básicos de sobrevivência, com restrições ainda maiores do que as enfrentadas na Xepa.

