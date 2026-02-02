Paredão BBB26: Enquete revela brother mais votado
Terceiro Paredão do BBB 2026 é formado por Ana Paula, Brigido e Leandro; enquete atualizada mostra possível eliminado
Publicado: 02/02/2026 às 07:56
Terceiro paredão do BBB26: Ana Paula, Leandro e Brigido (Fotos: Globo/ Manoella Mello)
A votação para o terceiro Paredão do Big Brother Brasil 2026 já começou. Ana Paula, Brigido e Leandro disputam a permanência na casa nessa semana. O participante escolhido pelo público será eliminado nesta terça-feira (3), durante o programa ao vivo.
Como foi formado o paredão
A pernambucana Maxiane, líder da semana, indicou Ana Paula Renault. Votados pela casa, Brigido e Leandro se juntaram à veterana.
Jonas foi indicado em consenso por Babu Santana, Juliano Floss e e Marcelo, após os brothers atenderem o Big Fone, mas se salvou do Paredão por vencer a prova Bate e Volta.
Enquete
Com mais de 180 mil votos, o resultado parcial da enquete UOL aponta Brigido como o brother mais votado, e Ana Paula como a sister com menos chances de ser eliminada.
Confira as porcentagens exatas, checadas pelo Diario de Pernambuco às 07h40 do horário de Brasília.
1. Brigido - 54,54%
2. Leandro - 36,47%
3. Ana Paula Renault - 8,99%
Como votar no Gshow
O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.