VÍDEO: Mini foliã ‘bate’ leque e encanta público durante bloco Bicho Maluco Beleza, no Recife
Ditando o ritmo da folia, outros brincantes a acompanharam e imitaram o movimento.
Publicado: 08/02/2026 às 18:27
Foliã encantou público no Recife (Crysli Viana/DP Foto)
O Bloco Bicho Maluco Beleza, comandado por Alceu Valença, embala foliões na tarde deste domingo (8), na Rua da Aurora, no Centro do Recife. Lenine, Almério, Larissa Lisboa e Juba Valença são os convidados especiais que sobem ao trio elétrico para se juntar a Alceu na Folia.
Entre o público que festejava ao som dos clássicos pernambucanos, estava uma foliã que chamou a atenção do bloco ao curtir 'Leão do Norte', clássico de Lenine, 'batendo' leque e pulando nos ombros de um responsável. Ditando o ritmo da folia, outros brincantes a acompanharam e imitaram o movimento.
A estreia do Bicho Maluco Beleza no Recife ocorreu no ano passado e reuniu 700 mil pessoas. Neste domingo (8), Alceu afirmou, em entrevista coletiva à imprensa, que iria animar o pessoal com muito frevo e outros ritmos regionais.
“Vou tocar frevo de bloco, frevo de rua, maracatu, e até ciranda, que foi incorporada dentro do nosso carnaval pernambucano”, revelou.