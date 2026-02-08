Olinda Beer leva multidão ao delírio neste domingo (8)

Olinda Beer é considerado a maior prévia de carnaval do Brasil e, em sua 28ª edição, conta com uma programação que vai levar 12h de shows para a Área Externa do Centro de Convenções.

Wesley Safadão se apresenta no Olinda Beer 2026 (Wanderson Oliveira/DP)

Mais cedo, subiu ao palco o cantor de axé Bell Marques, que prometeu rever a plateia em breve e fez votos para que o Carnaval 2026 fosse bom para todos que o escutavam.

“Muito obrigado. Tenho certeza de que nós vamos nos encontrar rapidamente. Afinal de contas, eu estou por todos os cantos do mundo, mas eu quero deixar pra vocês, dizer que tenham um bom carnaval, seja aqui, seja ali, seja lá em Salvador, mas que vocês tenham um bom carnaval. Divirtam-se pra valer, porque o carnaval é uma festa muitíssimo especial pra quem é inimigo do fim”, declarou antes de cantar o sucesso “Não Vou Chorar”.

Já Wesley Safadão, que faz sua 15ª passagem pelo evento, apresentou seus maiores sucessos e colocou a platéia para dançar.

Durante o show de Safadão, um casal que decidiu passar o dia seguinte ao seu casamento no Olinda Beer contou sua história e recebeu conselhos do artista.

Entram no palco ainda hoje nomes como Ivete Sangalo, Alok, Nattanzinho Lima, Belo e Léo Santana.

