Olinda Beer 2026 terá 12h de shows com Ivete Sangalo, Safadão, Léo Santana e mais

Considerada a maior prévia de carnaval do Brasil, o Olinda Beer acontece na área externa do Centro de Convenções neste domingo (8), a partir das 9h.

Olinda Beer deve reunir milhares de foliões neste domingo (8) (Divulgação)

Neste domingo (8), o Olinda Beer chega a sua 28ª edição com uma programação que vai levar 12h de shows para a Área Externa do Centro de Convenções. Os responsáveis pela maratona de música serão Ivete Sangalo, Alok, Wesley Safadão, Bell Marques, Nattanzinho Lima, Belo, Léo Santana e Cláudia Leitte, que vão se revezar entre os dois palcos, a partir das 9h.

Considerada a maior prévia de carnaval do Brasil, o Olinda Beer deve receber milhares de foliões que buscam se aquecer para a folia com axé, forró, pagode e música eletrônica. A mistura já é tradição do evento, que foi fundado em 1990 e, desde então, atrai turistas de diferentes regiões do país para o Grande Recife.

Para o produtor Augusto Acioli, esta é uma das festas mais aguardadas tanto por quem quer curtir quanto por quem busca uma oportunidade de trabalho. “Milhares de pessoas vêm curtir o Olinda Beer todos os anos, gente do Brasil todo. Mas também tem muita gente que gosta de trabalhar na festa. É uma forma de garantir uma renda extra”, destaca. De acordo com a organização do evento, cerca de 3 mil profissionais atuam diretamente na operação da festa, entre seguranças, garçons, produtores, equipes de camarim, artistas, imprensa e outros profissionais essenciais para o funcionamento da festa.



O Olinda Beer conta com três áreas: Vip, Open Beer (open bar de cerveja) e Tapete Vermelho, que oferece open bar premium com whisky, vodka, gin e cerveja, além de água e refrigerante. Os ingressos custam a partir de R$ 120 e estão disponíveis no site e nos quiosques da Bilheteria Digital.

