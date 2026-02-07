60º Baile Municipal do Recife reúne Carlinhos Brown, Lenine e mestres do frevo
Da Orquestra Popular do Recife a Carlinhos Brown, noite reúne mestres do frevo e artistas convidados no Classic Hall
Publicado: 07/02/2026 às 23:14
Baile Municipal do Recife é a prévia de Carnaval mais tradicional da Cidade (Foto: Marina Torres/DP Foto)
O Baile Municipal do Recife vive, na noite deste sábado (7), uma edição histórica. Aos 60 anos, a festa mais tradicional e longeva da capital pernambucana já movimenta o Classic Hall desde as 20h, reunindo milhares de foliões em uma celebração que mistura frevo, cultura popular, grandes nomes da música brasileira e solidariedade.
Logo na chegada, o público foi recebido por atrações da cultura popular, como a Turma de Palhaços Periquitos do Zumbi e os Guerreiros do Passo, além das orquestras Gil e Plural. Intervenções circenses com artistas em pernas de pau, monociclos e malabares ajudaram a transformar o início da noite em um grande espetáculo visual.
Após o desfile dos vencedores do Concurso de Fantasias 2026, a Orquestra Popular do Recife abre a programação musical da noite sob a regência do maestro Ademir Araújo. No palco, a orquestra recebe Claudionor Germano, referência maior do frevo e único artista presente em todas as edições do Baile Municipal, além de Nonô Germano. Pelos salões, os Guerreiros do Passo conduzem o público ao som do frevo, recriando uma das cenas mais simbólicas do filme O Agente Secreto, em que a orquestra e o grupo arrastam a multidão pela folia.
Na sequência, o comando da festa passa para o maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, que mantém o ritmo do frevo e recebe como convidados Otto e Larissa Lisboa.
Mais tarde, o maestro Spok assume a batuta de sua orquestra e recebe participações especiais, entre elas o maestro Duda, que, aos 90 anos, rege a orquestra, além de Lenine, um dos homenageados do Carnaval 2026. Carlinhos Brown sobe ao palco acompanhado por integrantes de sua percussão e apresenta um repertório que conecta Pernambuco e Bahia, incluindo o frevo Paixão de Rua, de sua autoria, interpretado ao lado do Coral Edgar Moraes.
Depois da participação de Brown, a festa segue com apresentações que reúnem frevo, samba e brega pernambucanos, com shows de Elba Ramalho, Priscila Senna, Gerlane Lops, Marron Brasileiro, Nena Queiroga e Almir Rouche.
Veja programação
20H ABERTURA DOS PORTÕES
20H ÀS 20H30 DJ DOLORES
20h40 às 21h DESFILE DAS FANTASIAS
21h às 22h ORQUESTRA POPULAR DO RECIFE CLAUDIONOR GERMANO NONÔ GERMANO GUERREIROS DO PASSO
22H10 ÀS 22H20 DJ DOLORES
22h30 às 23h20 OPBH OTTO LARISSA LISBOA
23H20 ÀS 23H50 DJ DOLORES
23h50 às 00h00 SpokFrevo Orquestra
23h50 às 00h00 MAESTRO DUDA
00h00 às 00h30 LENINE
00h30 às 01h10 CARLINHOS BROWN CORAL EDGARD MORARES
01h10 às 01h55 ELBA RAMALHO
02h às 02h20 PRISCILA SENNA
02h20 às 02h40 GERLANE LOPS
02h40 às 03h MARRON
03h às 03h20 NENA QUEIROGA
03h20 às 03h40 ALMIR ROUCHE